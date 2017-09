Basketball-EM Eine Mannschaft mit Zukunft

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft ist im EM-Viertelfinale zwar an Titelverteidiger Spanien gescheitert. Der scheidende Bundestrainer Chris Fleming glaubt nach einem starken Turnier aber an eine große Zukunft: "Diese Generation spielt in den nächsten Jahren um Medaillen."