Basketball-EM Alle Augen auf Denis Schröder

Alle Augen auf Denis Schröder. Das deutsche Team tritt wie so oft in den vergangenen Jahren nicht in Bestbesetzung an. Bei der EM fehlen die NBA-Profis Paul Zipser und Maximilian Kleber. Schröder glaubt dennoch, dass der Sprung in die K.o.-Runde gelingt.