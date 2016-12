Basketball-Euroleague Bamberg: In der Liga top - In Europa flop

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

In der BBL top, in der Euroleague flop? So einfach ist es nicht, denn Brose Bamberg hatte bei seinen Niederlagen auf internationalem Parkett auch viel Pech. Dazu kommt, dass es an Erfahrung fehlt und - trotz des potenten Sponsors - auch an Geld.