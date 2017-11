Klarer Heimsieg Bamberger Basketballer bügeln Göttingen weg

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Dreistellig haben die Basketballer von Brose Bamberg in dieser BBL-Saison noch nicht gewonnen: So ist der 100:61-Heimerfolg über die BG Göttingen ein klares Zeichen, dass der Meister langsam in Fahrt kommt.