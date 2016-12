Sieg gegen Istanbul Bamberg mit nächstem EuroLeague-Erfolg

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Basketball-Meister Brose Bamberg hat seinen Aufwärtstrend in der EuroLeague fortgesetzt. Gegen Anadolu Istanbul siegten die Franken am 12. Spieltag in Nürnberg mit 91:83 (48:41) und fuhren ihren zweiten Erfolg nacheinander ein.