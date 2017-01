Fußball Aufstand der Amateure gegen den DFB

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Michale Franke gehört zu den Gründungsmitgliedern des Vereins "Rettet die Amateurvereine": Er mahnt an, dass man mit mehr Qualität im Trainerbereich und in der Austattung, "wesentlich zielgerichteter an der Ausbildung von Talenten arbeiten" könnte.