Biathlet Arnd Peiffer "Ein tolles Gefühl auf der letzten Runde"

Mit Rang zwei in der Verfolgung beim Biathlon-Weltcup in Oberhof versetzte Arnd Peiffer die rund 20.000 Zuschauer in Jubelstimmung. "Es war sehr schwierig, heute zu schießen, es war unruhig", berichtete der Harzer, der sich läuferisch auf dem stumpfen Schnee ganz gut fühlte.