Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

"Ich bin stolz auf meine Mannschaft", freut sich Bayern-Kapitän Arjen Robben nach dem Sieg in Dortmund, "was wir in den letzten Wochen geleistet haben und wo wir jetzt im Moment sind - das ist der Wahnsinn."