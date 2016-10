Löwen-Coach Runjaic "Sieg wäre gut für Team und mich"

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

die Wende soll her bei TSV 1860. Nach zuletzt vier Liga-Niederlagen nacheinander steht Trainer Kosta Runjaic beim Pokalspiel am Dienstag in Würzburg extrem unter Druck. In der Liga hatten die Löwen mit 0:2 in Würzburg verloren.