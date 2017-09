1. FC Nürnberg Engagierte Spieler rauben dem Trainer den Schlaf

Um Videos oder Audios abzuspielen, benötigen Sie einen Browser, der HTML5-Video abspielen kann oder eine aktuelle Version des kostenlosen Adobe Flash Players sowie aktiviertes JavaScript.

Weil seine Spieler so gut trainieren, kann Nürnbergs Trainer Köllner nicht richtig schlafen. Nach zwei Rückschlägen will Nürnberg in der Liga wieder gewinnen. Doch der Coach warnt vor den Hamburger Gästen. Von Oliver Tubenauer.