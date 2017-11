Live aus London: Fußball-Länderspiel England - Deutschland

Länderspiel-Klassiker mit Videobeweis

Wenn die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Freitag (21.00 Uhr) im Länderspielklassiker in Londons Fußball-Heiligtum auf die englische Auswahl trifft, wird es keine Neuauflage des Wembley-Tores geben. Erstmals bei einem offiziellen Spiel im Vereinigten Königreich kommt dann der in Deutschland derzeit heftig diskutierte Video-Assistent zum Einsatz. Das bestätigte der englische Verband FA der Times. Das von den internationalen Regelhütern der IFAB abgesegnete Verfahren soll analog zu dem in der Bundesliga angewandt werden. Der polnische Schiedsrichter Pawel Raczkowski kann sich strittige Szenen demnach auf einem TV-Schirm am Rande des Platzes noch einmal ansehen. Als Video-Assistent kommt dessen Landsmann Pawel Gil zum Einsatz.

