Die B5 Reportage Migrantenausbeutung in Itlalien

B5 aktuell

Endstation Prostitution - junge Migrantinnen in Italien

Von Jan-Christoph Kitzler



Ein großer Teil weiblicher Flüchtlinge aus Afrika, die in Italien ankommen, endet in der Prostitution. Die kriminellen Netzwerke, die dahinter stecken, betreiben nicht selten Migranten selbst. Mit gewaltigen Schulden für die Reise nach Europa halten sie die jungen Frauen in Abhängigkeit. Wer aussteigen will, riskiert sein Leben. Jan-Christoph Kitzler mit Innenansichten aus der "Hölle von Europa".

