Skatehallen-Wüste Bayern Auf den Sommer warten oder selber machen!

Wintersportler freuen sich – Skater nur so mittel: Der Winter kommt. Für Skater heißt das in Bayern nämlich oft: Ab jetzt wird in Parkhäusern und Unterführungen geskatet und gefroren, denn Skatehallen gibt’s in Bayern kaum.

Nordheim am Main in Unterfranken. Mitten in einem beschaulichen Weinbaugebiet haben die Skater der 1000 Seelen-Gemeinde etwas geschafft, das große Städte wie München, Augsburg und Nürnberg nicht hinbekommen: eine Skatehalle zusammenzimmern. Fünf Wochen haben die Jungs vom Verein „Skate 'n' Rock“ gesägt, gehämmert und geschraubt. Rausgekommen ist eine schicke Miniramp mit Wallride und Bank. Zehn Meter lang, 1,20 hoch, sechs Meter breit. Das Geld fürs Material haben sie von einem Skate-Festival, das sie jedes Jahr selbst organisieren. Und die Halle pachten sie für einen eher "symbolischen Preis" vom Opa eines Skaters.

"Man muss Sachen selbst anpacken, wenn man was haben möchte. Es hilft manchmal einfach nix. Und dann funktioniert es super und kommt total gut an." Julian Ankenbrand, Skate 'n' Rock e.V.

Zwangspause im Winter

Die Skatehalle im nahegelegenen Würzburg hat vor ein paar Jahren dicht gemacht. Die nächste steht dann erst in Bayreuth, etwa 100 Kilometer entfernt. Für junge Skaterinnen und Skater im Würzburger Raum kaum zu erreichen. Sportlich entwickeln sie sich so wohl nur schwer weiter.

"Der Sport leidet natürlich enorm darunter. Skateboarding ist ein Sport, für den man das Gefühl verliert, wenn man ihn eine Woche lang nicht macht." Fabi Lang, Pro Skater von Team Playground

Fabi lebt in München, eine Millionenstadt mit einer lebendigen Skateszene, aber ohne Skatehalle. Zwar ist eine Halle in Pasing geplant, wann's aber tatsächlich endlich so weit ist, das weiß keiner.

"Das große Hallensterben"

Auch in Augsburg gab‘s mal eine Halle. Bis vergangenes Jahr, dann hat auch die dicht gemacht. Benjamin Ali hat die Skatehalle damals mit aufgebaut. Er sagt, einer der Gründe für die Schließung sei die Stadt.

"Es ist schon Unterstützung da, aber es gibt eben verkrustete und eingefahrene Strukturen, die man nicht so einfach aufbrechen kann." Benjamin Ali, Razed e.V.

Dirk Wurm, der Sportreferent der Stadt Augsburg, findet vor allem die momentane Sportförderpolitik müsse sich ändern. Denn bisher werden vor allem Vereinssportarten unterstützt. Ein Grund für das Ende der Halle sind seiner Meinung nach die hohen Nebenkosten, wegen denen die Halle keine schwarzen Zahlen geschrieben hat.

Acht Euro Eintritt - zuviel?

Doch nicht nur die Stadt, auch die Szene selbst, sei Teil des Problems. Denn viele Skater sind noch jung und haben dementsprechend wenig Geld. Das weiß auch Benjamin, der ehemalige Betreiber der Augsburger Halle. Er findet allerdings, dass wer das Hallensterben beenden will, bereit sein muss, mindestens acht Euro Eintritt zu zahlen. Oft bleibt jungen Skatern, die sich das nicht leisten können dann nur das Parkhaus oder die Unterführung. Außer man hat das Glück in der Nähe einer der wenigen Hallen zu wohnen, die es in Bayern noch gibt.

Skatehallen in Bayern