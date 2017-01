Umweltfreundliche Skitour Auspow(d)ern mit dem Nachtskitourenbus

Den Kopf frei bekommen, sich an der frischen Luft auspowern und das Feierabendbierchen in der Berghütte trinken, anstatt in der Kneipe um die Ecke. Das geht jetzt: Seit Anfang Januar gibt es von München aus eine organisierte Nachtskitour zum Hirschberg am Tegernsee. Jeden Donnerstagabend bis Mitte März kann man für 15 Euro vom Zentralen Münchner Omnibusbahnhof bis nach Kreuth fahren – und dort auf den Hirschberg gehen.

Bei der ersten Fahrt sind 21 Leute dabei. Eine davon ist Lisa Kahl, 28, aus München. Sie saß zwei Stunden vor Abfahrt noch in einem Meeting. "Es ist angenehm, dass man nicht mehr selber in’s Auto steigen muss. Es ist bequemer sich in den Bus zu setzten, alles ist organisiert und geplant", sagt Lisa. Mit dem Nachtskitourenbus ist es aber nicht nur bequemer und umweltfreundlicher als alleine im Auto, sondern auch unterhaltsamer: Viele wollen andere Bergsportler kennenlernen und lieber gemeinsam, als alleine auf Skitour gehen.

Cooles Abend-Workout oder Event-Tourismus auf Kosten der Natur?

Wer keine Ausrüstung hat, kann sie sich im Skiverleih am Hirschberg mieten. Und alle, die noch nicht so viel Tourenerfahrung haben, können auch einen Skiführer buchen. Ein super Rundum-sorglos-Paket, oder? Einige Einheimische sind da skeptisch. Für sie kommt das Angebot eher wie ein Partyevent daher und auch die Naturschützer sind besorgt. Ihre Befürchtung: Mit dem Bus würden noch mehr Menschen zur Nachtskitour an den Hirschberg gekarrt werden. Wenn sie abseits der Piste unterwegs sind, stören sie den Lebensraum der Tiere, sagt Marco Müller, der zuständige Gebietsaufseher am Hirschberg.

"Durch die Bewerbung bekommt die Veranstaltung eine ganz andere Dimension und ich kann mir in Zukunft schon vorstellen, dass das am Hirschberg, auch aus Naturschutzgründen problematisch werden könnte." (Marco Müller, Gebietsaufseher Mangfallgebirge im PULS-Interview)

Skiführer Albert Meier hat die erste Nachtskitour am Hirschberg geleitet und kennt die Befürchtungen. Er sieht aber keinen Grund zur Panikmache. Denn: Er erklärt den Tourengehern immer, dass sie nachts nicht bis auf den Gipfel gehen, auf der Piste und dem Forstweg bleiben sollen, um so die Tiere nicht zu verschrecken. Ob sich die Leute wirklich daran halten, ist wieder eine andere Sache.

Workout am Berg meets Feierabend-Drink

Nach einer guten Stunde Aufstieg, 500 Höhenmetern und der anschließenden Abfahrt im Mondschein gibt’s für die Tourengeher im Wirtshaus noch ein Bier – und dann geht’s schon zurück in die Stadt. Die Afterwork-Skitour auf den Hirschberg ist zeitlich eng getaktet und kostet erst mal Überwindung – aber Lisa hat’s Spaß gemacht. "Es hat sich auf jeden Fall gelohnt und ich hab' viele nette Leute kennengelernt. Ich werde bestimmt gut schlafen und morgen frisch in den Tag starten", sagt Lisa. Die Nachtskitour mit dem Bus ist nicht nur gut, um einen einen frischen Kopf zu bekommen, sondern auch für die Umwelt: Bus statt Auto, Mondlicht statt Flutlicht – und Bergfreunde kann auch noch kennenlernen.