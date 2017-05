Urlaub dahoam Wo Bayern aussieht wie die Südsee

Endlich Sommer! Endlich Ferien! Aber leider kein Geld, um das Flugticket in die Ferne zu bezahlen? Oder nicht genügend Urlaubstage, um wirklich weit weg zu reisen? Kein Problem. Denn auch in Bayern gibt's jede Menge schöne Orte, an denen man Seeluft schnuppern, Adrenalin tanken oder einfach nur vor schöner Kulisse faulenzen kann. Wir haben 15 Orte rausgesucht, an denen ihr nur ein Wochenende oder gleich den ganzen Sommerurlaub abhängen könnt.

Die Bilder samt Beschreibung gibt's oben in der Bildergalerie. Wo die Orte genau sind, sehr ihr unten in der Karte.

15 Mal Urlaub in Bayern