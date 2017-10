New Music Award 2017 Mit PULS zum New Music Award nach Berlin

Wir schenken euch das 'New Music Award Weekend' in Berlin: An- und Abreise nach Berlin, zwei Hotelübernachtungen, Tickets für die Verleihung des New Music Awards.

Berlin, wir kommen - und zwar mit Lilly Among Clouds!

PULS schickt die Singer/Songwriter-Lady aus Würzburg zum New Music Award 2017, der am 10. November bereits zum zehnten Mal verliehen wird. In den Berliner Black-Box-Music-Hallen tritt Elisabeth Brüchner alias Lilly Among Clouds dann gegen andere deutsche Newcomerbands um die begehrte Trophäe an:

Woman für 1LIVE

für 1LIVE Jomo für N-JOY

für N-JOY Bausa für DASDING

für DASDING Deefy für MDR Sputnik

für MDR Sputnik Alice Merton für YOU FM

für YOU FM Leoniden für 103.7 UnserDing

für 103.7 UnserDing 219 Click für Bremen NEXT

für Bremen NEXT Milliarden für Fritz

10 Jahre New Music Award - und ihr könnt LIVE dabei sein!

Ihr könnt kostenlos mit dabei sein und unsere Lilly oder euren Favoriten LIVE anfeuern. Denn wir schenken euch ein ‘New Music Award Weekend‘ mit allem Drum und Dran: An- und Abreise mit dem Reisebus nach Berlin, zwei Hotelübernachtungen und natürlich die Tickets für die Verleihung des New Music Awards.

So könnt ihr dabei sein:

Tickets gibt es nicht zu kaufen, sondern nur bei PULS: Schreibt uns auf der Startrampe-Facebookseite, welcher der Finalisten eurer Meinung nach den New Musik Award verdient hat oder füllt das Formular unten aus, um zu gewinnen. Mit etwas Glück geht's für euch schon bald nach Berlin zum New Music Award 2017.

Teilnahmebedingungen Teilnehmen darf jeder ab 18 Jahren.

Das Online-Gewinnspiel läuft von Mittwoch, 25. Oktober 2017 um 14:00 Uhr bis Donnerstag, 02. November 2017 um 14:00 Uhr.

Unter allen Teilnehmern entscheidet das Los.

Die Gewinner werden am Donnerstag, den 02. November 2017 über ihren Gewinn im öffentlichen Kommentarbereich auf Facebook benachrichtigt und gebeten, bis spätestens Montag, den 04. November um 12:00 Uhr eine Facebook-Nachricht an PULS zu schicken. Alle Gewinner, die per Formular mitgemacht haben, werden per E-Mail benachrichtigt.

Die gewonnenen Tickets dürfen nicht weitergegeben oder veräußert werden.

Die Teilnehmer verpflichten sich, keine rechtswidrigen Inhalte zu teilen.

PULS behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel anzupassen, zu ändern oder abzubrechen, falls die Notwendigkeit besteht.

Die Aktion steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Veranstalter des Wettbewerbs und Empfänger der für die Teilnahme bereitgestellten Informationen ist nicht Facebook, sondern PULS, Rundfunkplatz 1, 80335 München.

Um auf Facebook teilzunehmen, muss das Posting kommentiert werden.

Durch die Teilnahme an der Aktion akzeptieren die Teilnehmer/-innen diese Teilnahmebedingungen. Mitarbeiter des Bayerischen Rundfunks und deren Angehörige sind von dem Gewinnspiel ausgeschlossen.

Keine Lust auf Facebook? Dann hier mitmachen! Welcher Act gewinnt den New Music Award und warum? * Dein Vorname * Dein Nachname * Dein Wohnort * Deine Telefonnumer * Die ist wichtig, damit wir dich zurückrufen können. Deine E-Mail-Adresse * Dein Alter * Teilnahme ab 18 Jahren Einverständniserklärung * Mitarbeiter des Bayerischen Rundfunks sind von der Verlosung ausgeschlossen. Der BR speichert deine personenbezogenen Daten allein für redaktionelle und rechtliche Zwecke auf gesicherten Servern in Deutschland. Der BR wird die Daten vertraulich behandeln und nicht an Dritte weitergeben oder für Werbezwecke nutzen. Senden

Sendung: Filter, 25.10.2017 ab 15 Uhr