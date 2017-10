Bayern 2 #zf17 Programm-Highlights beim Zündfunk Netzkongress 2017

Zum 5. Mal versammelt das Bayern 2-Szenemagazin Zündfunk in Zusammenarbeit mit der Süddeutschen Zeitung und dem Münchner Volkstheater zahlreiche bekannte Netz-Aktivisten, Künstler, Blogger, Politiker, Wissenschaftler und Musiker zum Zündfunk Netzkongress: zwei Tage mit Vorträgen, Workshops, Diskussionen und viel Austausch – am 13. und 14. Oktober 2017 im Münchner Volkstheater.

Zu den Höhepunkten zählt auch die BR-Koproduktion „Homo Digitalis“ – eine Web-Doku zu Fragen der digitalen Zukunft – die auf dem Event exklusiv vorgestellt wird. Die Karten für zwei Tage kosten 33 Euro.

"WTF – WHAT THE F…!“

…ist das Motto des diesjährigen Zündfunk Netzkongresses, wobei das "F" für alles stehen kann: für Fake, Fiction, Feminismus, Freedom und, ja, auch für den Ausruf der Empörung! Auch im fünften Jahr wird in Zusammenarbeit mit der Süddeutschen Zeitung und dem Münchner Volkstheater ein ganzer Think Tank voll internationaler Expertinnen und Experten in Vorträgen, Panels und Workshops die Gegenwart von Netz und Welt analysieren, die Zukunft vorwegnehmen, Denkanstöße liefern und Vorschläge machen, wie es weitergehen soll – allen voran etwa der Europaparlamentarier und Datenschutzexperte Jan Philipp Albrecht, die Gründerin der Initiative "Botswatch", Tabea Wilke, oder der Science Fiction Autor und Wissenschaftler Paul Graham Raven.

WHAT THE FAKE!

"Fake" und "Hate" beherrschen die politische Rhetorik und sind eine wirksame neue Cyber-Waffe in den Sozialen Netzwerken. Twitter, Facebook und das Silicon Valley fühlen sich nicht zuständig. Das darf nicht so bleiben, fordert der Künstler Shahak Shapira. Im August hat er 30 menschenverachtende Tweets vor der Deutschlandzentrale von Twitter auf den Gehsteig gesprüht. Das Ziel: auf die Ignoranz der großen Tech-Konzerne in Bezug auf "Hate Speech" hinzuweisen. Auf dem Zündfunk Netzkongress erzählt er von der Aktion und wie man sich gegen die Macht der Konzerne wehren kann. Gegen Hass und Fakes im Netz geht auch die neue Initiative "Fearless Democracy" vor. Deren Mitgründer Philip Husemann wird im Münchner Volkstheater darüber berichten, wie neue Rechte den Wahlkampf im Netz manipulieren.

WHAT THE FREEDOM!

Freiheit im Netz, digitale Grundrechte, Schutz der Privatsphäre vor Eingriffen des Staates wie von Unternehmen – für diese Themen setzt sich Constanze Kurz seit Jahren wie keine zweite in Deutschland ein. Die promovierte Informatikerin, Autorin und Sprecherin des Chaos Computer Clubs wird in ihrer Keynote über die Gefahren des Cyberwar sprechen. Außerdem trifft sie bei der Eröffnungs-Session am Freitagabend auf Jan Philipp Albrecht, der sich als innen- und justizpolitischer Sprecher der Grünen Fraktion im Europäischen Parlaments seit Jahren für digitale Themen engagiert.

WHAT THE FUTURE!

Was macht die digitale Revolution mit unserem Leben? Und wie lange sind wir eigentlich noch Mensch? Fragen nach den Veränderungen von morgen stellen etwa der kritische Futurist Paul Graham Raven und die Medienpsychologin Martina Mara vom Ars Electronica Future Lab. Der Technikphilosoph Mads Pankow fragt, wie kreative Maschinen die Welt verändern. Über die Folgen einer möglichen Lebensverlängerung oder gar Unsterblichkeit des Menschen, an der im Silicon Valley mit unbeirrbarem Fortschrittsglauben geforscht wird, diskutiert der Zündfunk Netzkongress ebenso wie über die Frage, was die Science-Fiction zur technologischen und gesellschaftlichen Entwicklung beitragen kann.

BR-Zukunftsprojekt "Homo Digitalis"

"Homo Digitalis" ist eine siebenteilige Webdoku und ein interaktiver Test über die Zukunftsfrage überhaupt: Was macht die digitale Revolution mit uns als Menschen? "Homo Digitalis" launcht am 18. Oktober unter www.homodigitalis.tv und ist eine Produktion von Bilderfest GmbH und dem Bayerischen Rundfunk, in Ko-Produktion mit ARTE und ORF, in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer IAO. Besucher des Zündfunk Netzkongress können bereits am Freitagabend erste exklusive Einblicke erhalten.

Karten für € 33 zzgl. Gebühren gibt es ab sofort vor Ort beim Münchner Volkstheater, außerdem bei München Ticket und online über Xing Events.

Für Schüler, Studierende und Menschen mit Behinderung gibt es ermäßigte Tickets für € 24 zzgl. Gebühren.

Alle Infos unter: www.zuendfunk-netzkongress.de