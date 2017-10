ARD-alpha Themenabend "Rückkehr der Wölfe“ am 20. Oktober

Die Berichterstattung über die sechs Wölfe, die Anfang Oktober aus einem gesicherten Freigehege im Nationalpark Bayerischer Wald entkommen sind, hat die Diskussion über Chancen und Risiken der Wiederansiedlung von Wölfen in Bayern und darüber hinaus neu entfacht. ARD-alpha widmet dem wilden Verwandten des Hundes am Freitag, 20. Oktober 2017, ab 20.15 Uhr einen Themenabend: ARD-Korrespondent Michael Mandlik spricht aktuell mit dem renommierten Wolfsexperten Kurt Kotrschal, außerdem stehen „Faszination Wissen: Wölfe – In Bayern bald wieder heimisch?“ und Dokumentationen auf dem Programm.

Kaum ein Tier polarisiert so sehr wie der Wolf. Etwa 150 Jahre lang galt er in Deutschland als ausgerottet. Seit Anfang des Jahrtausends ist er wieder da – in Nord- und Ostdeutschland in mehreren Rudeln, vereinzelt aber auch in Bayern. Mit dem Wolf kehrt auch die Sorge zurück. Nicht nur bei Viehhaltern. Was ist dran an den alten Geschichten vom "bösen Wolf“? Sind die Ängste berechtigt? Geht von den als scheu geltenden Raubtieren wirklich eine Gefahr für den Menschen aus? Woher kommt das negative Image des Wolfes? Und: Wie kann ein konfliktarmes Zusammenleben von Wölfen und Menschen gelingen?

Gespräch mit Wolfsexperten Kurt Kotrschal

Im Mittelpunkt des Themenabends "Rückkehr der Wölfe“ steht der "alpha-Dialog: Rückkehr der Wölfe“ um 20.45 Uhr. Ausgehend von der aktuellen Diskussion in Bayern spricht Michael Mandlik, Korrespondent und Studioleiter Fernsehen im ARD-Studio Wien/Südosteuropa, mit dem renommierten Wolfsexperten Kurt Kotrschal, Professor für Verhaltensbiologie an der Universität Wien, Leiter der Konrad-Lorenz-Forschungsstelle in Grünau in Oberösterreich und Mitbegründer des Wolf Science Center in Ernstbrunn in Niederösterreich.

Reportage von Annika Klügel und Heiderose Häsler

Bereits um 20.15 Uhr zeigt die Reportage "Die Rückkehr der Wölfe – geliebt, geduldet, gehasst“ von Annika Klügel und Heiderose Häsler, wie die Menschen in der Lieberoser Heide im Süden Brandenburgs mit den dort besonders zahlreich vorkommenden Wölfen leben. "Faszination Wissen“ widmet sich um 21.15 Uhr der Situation in Bayern, wo sich in Grafenwöhr und im Bayerischen Wald zwei Wolfspaare angesiedelt haben: "Wölfe – In Bayern bald wieder heimisch?“.

Die Dokumentation "die nordstory – Leben mit dem Wolf“ von Tim Ahlfeld stellt um 21.00 Uhr das sogenannte Wolfsmonitoring des Landes Niedersachsen vor, eine wissenschaftliche Datenerfassung, mit der Bewegungs- und Verhaltensmuster der Wölfe analysiert und Informationen über ihre räumliche Ausbreitung und Lebensweise gesammelt werden.

Themenabend „Rückkehr der Wölfe“ am 20. Oktober 2017:

20.15 Uhr Rückkehr der Wölfe – geliebt, geduldet, gehasst

"Die rbb Reporter"

Reportage, RBB 2017



20.45 Uhr alpha-Dialog: Rückkehr der Wölfe

Michael Mandlik im Gespräch mit Kurt Kotrschal

BR 2017



21.15 Uhr Faszination Wissen

Wölfe – In Bayern bald wieder heimisch?

Wissenschaftsmagazin, 2017



21.45 Uhr Leben mit dem Wolf

"die nordstory“

Dokumentation, NDR 2016