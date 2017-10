Stiftung Zuhören Kirchheimer Schüler siegen beim tat:funk-Radio-Wettbewerb

Am Donnerstag, 26. Oktober 2017, wurden die Gewinner des bundesweiten tat:funk-Wettbewerbs 2016/17 in München gekürt. Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte der drei Siegerteams präsentierten ihre preisgekrönten Hörfunk-Sendungen.

Rund 20 Schulen aus fünf Bundesländern haben im Schuljahr 2016/17 am bundesweiten Projekt tat:funk teilgenommen. Ein Jahr lang haben die Jugendlichen im Rahmen eines Oberstufenkurses (in Bayern "P-Seminar") wie echte Redakteure ihre eigene Radiosendung konzipiert, organisiert und produziert. Unterstützung erhielten sie dabei von professionellen Radiomachern, die den Schülern die Grundlagen des Radiohandwerks vermittelten.

Die eingereichten Radiosendungen begutachtete eine Fachjury aus Medienprofis. Die besten Sendungen des vergangenen Schuljahres wurden nun bei der großen Preisverleihung auf dem MedienCampus-Areal (Halle B0, Erdgeschoss ICM-Messe München) der Münchner Medientage prämiert.

Die tat:funk-Gewinner des Schuljahres 2016/2017 im Überblick:

1. Preis: Gymnasium Kirchheim bei München

"Ich liebe dich ... Du siehst mich nicht: Obsession Stalking"

2. Preis: Gymnasium Hilpoltstein

"Die Zeit"

3. Preis: Pestalozzi-Gymnasium München

"MUART – Eine verkehrte Welt"

Das Projekt tat:funk

Bei tat:funk produzieren Schülerinnen und Schüler eine Radiosendung zu einem selbstgewählten Thema. Neben den Grundlagen des Radio-Journalismus lernen die Jugendlichen dabei von Beginn an, ein Projekt selbst zu planen, eigene Ideen umzusetzen und die Ergebnisse der Öffentlichkeit zu präsentieren. Die Lehrkräfte der tat:funk-Gruppen lernen in einer speziellen Fortbildung die Grundlagen des Radiojournalismus und Projektmanagements.

"Tatfunk fördert das Wissen um und das Interesse an Radiojournalismus und Radiotechnik. Junge Menschen lernen, wie Radio gemacht wird, indem sie selber Radio machen. Hier erfahren sie, was einen guten Beitrag ausmacht. Wir freuen uns daher sehr, auch in diesem Jahr wieder hochkarätige Beiträge im Rahmen von Tatfunk auszeichnen zu dürfen", sagt Joachim Becker, Vorsitzender der Stifterversammlung der Stiftung Zuhören.

tat:funk wird in mehreren Bundesländern angeboten. Die Organisation des Projekts erfolgt dezentral durch Projektpartner in den teilnehmenden Ländern. Projektpartner 2017 sind die Bayerische Landeszentrale für neue Medien, der Bayerische Rundfunk, das Bayerische Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, die Eberhard von Kuenheim Stiftung der BMW AG, die Hessische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien, der Hessische Rundfunk, das Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg, die Sächsische Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien sowie die Senatorin für Bildung, Wissenschaft und Gesundheit Bremen.

tat:funk findet auch im laufenden Schuljahr statt. Interessierte Lehrkräfte können sich noch bis zum 30. November 2017 unter www.tatfunk.de informieren oder anmelden. Weitere Informationen zum Projekt, der Preisverleihung und dem Wettbewerb 2017/18 finden Sie ebenfalls unter www.tatfunk.de

