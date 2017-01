story:first – digital storytelling lab Gesucht: Starke Geschichten für die digitale Welt

Eingereicht werden können Projekte ab sofort bis spätestens 24. März 2017

Bekanntgabe der ausgewählten Projekte auf www.storyfirst.de: 10. April 2017

Das "story:first – digital storytelling lab" findet am 15. und 16. Mai 2017 sowie am 23. und 24. Juni 2017 jeweils ganztags in München statt

Filmfest München: am 25. Juni 2017 werden die Ergebnisse abschließend vor ausgewählten Branchenvertretern und möglichen Finanzierungspartnern in München präsentiert