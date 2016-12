Silvesterstadl Die Party des Jahres mit Jörg Pilawa

Prosit 2017: Am Samstag, 31. Dezember, präsentiert Jörg Pilawa zusammen mit Francine Jordi ab 20.15 Uhr live aus Graz erstmals den „Silvesterstadl“ im Ersten. Zeitgleich wird die Party des Jahres auch in ORF 2 und im SRF gesendet.

Gemeinsam mit den Kessler Zwillingen, DJ Ötzi, der Saragossa Band, Nik P., Anita und Alexandra Hofmann, den Edlseern, Melissa Naschenweng, dem Schneiderwirt Trio, den jungen Zillertalern, Brings, den Paldauern, Holdrioo, Willy Astor, der Spider Murphy Gang, den Amigos, Stefan Zauner & Petra Manuela und vielen weiteren Gästen sorgt er für die passende Stimmung zum Jahreswechsel.

Gastgeber Jörg Pilawa wird in Graz auch selbst zum Mikrofon greifen und gemeinsam mit Francine Jordi sein Gesangstalent unter Beweis stellen. Darüber hinaus sind zahlreiche Aktionen zum Jahreswechsel geplant – vom Weltrekordversuch, über die Grußbotschaft eines Weltstars bis hin zur „Mein Moment 2016“ Publikumsaktion, bei der Zuschauer via Mail an silvesterstadl@orf.at ihre persönlichen Highlights des vergangenen Jahres einschicken können. Die schönsten Geschichten präsentieren Jörg Pilawa und Francine Jordi live in der Show.

Stadtdreh in Graz

Gestern wurde der Stadtfilm, in dem die Gastgeberstadt Graz vorgestellt wird, gedreht. Als prominenter Reiseführer ist Starkoch Johann Lafer mit dabei, der Jörg Pilawa seine persönlichen Highlights der steirischen Landeshauptstadt zeigt – vom Bauernmarkt über den Schlossberg bis zum Würstelstand am Hauptplatz.

"Während meiner Studienzeit war ich der Liebe wegen oft in Graz. Ich kenne die Stadt also gut, mag sie sehr gerne und freue mich, wieder da zu sein. Der Stadtdreh mit meinem Fremdenführer Johann Lafer ist für mich eine super Einstimmung auf den Silvesterstadl." Jörg Pilawa