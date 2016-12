Münchner Rundfunkorchester Video Game Music in Concert – Symphonic Selections

Jonne Valtonen Fanfare for the Common 8-bit Hero

Chris Huelsbeck Concerto for Laser and Enemies

Nobuo Uematsu Blue Dragon – Waterside

Ari Pulkkinen Angry Birds

Nobuo Uematsu Final Fantasy VI – Symphonic Poem

Jonne Valtonen Albion Online

Ari Pulkkinen Super Stardust Medley

Martin Schjoler Clash of Clans

Chris Huelsbeck Great Giana Sisters



Mitwirkende

Nino Kerl, Moderation

Münchner Rundfunkorchester

Leitung: Eckehard Stier