PULS Open Air auf Schloss Kaltenberg Erfolgreich in die zweite Runde: PULS Open Air 2017

7500 Menschen haben an diesem Wochenende auf Schloss Kaltenberg die zweite Ausgabe des PULS Open Airs gefeiert. Noch größer, noch schöner und besonders zauberhaft – wie bereits bei der Premiere im letzten Jahr - konnte die außergewöhnliche Schlosskulisse seine Besucher verzaubern. Ein überglückliches Publikum tanzte zu großen Acts und spannenden Newcomern wie Bilderbuch, Shout Out Louds, Mighty Oaks, Von Wegen Lisbeth oder Claire. Ein besonderes Highlight war der vorerst letzte Auftritt von Moderat in Bayern.

„Wir freuen uns sehr, dass unser Open Air schon im zweiten Jahr so gut ankommt “, sagt Thomas Müller, Redaktionsleiter von PULS, dem jungen Programm des Bayerischen Rundfunks. „Neben international etablierten Künstlern konnten wir den Besuchern eine schöne Mischung aus regionalen Künstlern und Newcomern bieten. Sicherlich auch ein Grund, dass viele Festivalfans nicht nur aus Bayern und der Region, sondern auch aus weiteren Teilen Deutschlands und Europas angereist sind “, so Andy Barsekow, PULS-Musikredakteur und BR-Projektleiter.

Nicht nur Musikfans kamen voll auf ihre Kosten: Willy Nachdenklich, der Schöpfer der Facebookseite „Nachdenkliche Sprüche mit Bilder“ gab am Freitag und Samstag jeweils eine exklusive Lesung direkt auf dem Festivalgelände. Für alle, die noch mehr Action brauchten, gab es auf dem Campingplatz einen Rampenparcours, auf dem BMX- und Mountainbike Profis durch die Luft flogen.

Highlights des PULS Open Air 2017 im Radio, im Fernsehen und im Netz

Wer das Festival verpasst hat oder die Highlights nochmal erleben möchte, hat dazu auch im Nachhinein noch Gelegenheit:

Das PULS Open Air im Radio

Interviews und Livesongs vom PULS Open Air 2017 gibt es natürlich auch im Radio. Zudem laufen ausgewählte Konzertmitschnitte zwei Wochen lang jeden Tag um 21 Uhr in der Sendung Plattenbau.

Montag, 12.06: Mura Masa & Tua

Dienstag, 13.06: Von Wegen Lisbeth

Mittwoch, 14.06: Honne & Sigrid

Donnerstag, 15.06: Bilderbuch



Montag, 19.06: FIL BO RIVA & Dan Croll

Dienstag, 20.06: SOHN

Mittwoch, 21.06: Mighty Oaks & Shout Out Louds

Donnerstag, 22.06: Moderat

Das PULS Open Air im Fernsehen

Best of Sendungen BR Fernsehen:

ab dem 22. Juni 2017 an acht Donnerstagen um 0.55 Uhr

Best of Sendungen ARD One:

Dienstag, 27. Juni, Teil 1 um 21:45 Uhr und Teil 2 um 00:20 Uhr

Das PULS Open Air im Netz

Berichterstattung, Interviews, Videos und Fotos vom Festival gibt es auf Instagram, Snapchat, Facebook, unter pulsmusik.de und auf dem neuen PULS Musik Youtube Channel https://www.youtube.com/pulsmusik , alle Infos zum Festival unter pulsopenair.de

Nächstes Jahr geht es weiter!

Die Planungen für das dritte PULS Open Air in Kaltenberg im Sommer 2018 laufen bereits. Nächstes Jahr findet das Open Air am 8. und 9. Juni statt. Der „Early-Early-Bird-Ticket“-Verkauf läuft ab sofort: Bis zum 20. Juni gibt es das 2-Tages-Ticket inkl. Camping und Müllpfand zu 65€ unter pulsopenair.de. Der Preis ist zzgl. Gebühren.

Nach dem Festival ist vor dem Festival

Auch das nächste Event von der PULS-Musikredaktion steht vor der Tür: Diesen Herbst präsentiert PULS wieder das PULS Festival, eines der renommiertesten europäischen Indoor-Festivals. Die besten Newcomer aus Deutschland, Europa und der Welt kommen am Freitag, 1. Dezember 2017, ins E-Werk in Erlangen und am Samstag, 2. Dezember 2017, ins Münchner BR-Funkhaus.

Der allgemeine Vorverkauf für das PULS Festival startet im Spätsommer – Tickets wird es bei München Ticket und allen angeschlossenen Vorverkaufsstellen sowie im BR-Ticket-Shop geben.