Schwerpunkt BR Fernsehen zeigt mit Grimme Preis ausgezeichnete NSU-Trilogie

Am 31. März 2017 wurde die Produzentin der Spielfilm-Trilogie: "Mitten in Deutschland: NSU", Gabriela Sperl, mit dem Grimme Preis Spezial für das Konzept geehrt. Das BR Fernsehen zeigt die Trilogie "Mitten in Deutschland: NSU" ab 11. April 2017, jeweils dienstags ab 22.30 Uhr. Am Mittwoch, 19. April 2017, 22.00 Uhr, ist dann der Dokumentarfilm "Der NSU Komplex" von Stefan Aust und Dirk Laabs zu sehen.