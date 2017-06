Monte-Carlo Fernsehfestival 2017 BR-Produktion "Ein Teil von uns" gewinnt zwei Preise

Die BR-Produktion "Ein Teil von uns" wird beim diesjährigen Monte-Carlo Fernsehfestival mit gleich zwei Sonderpreisen geehrt: dem "SIGNIS Prize" und dem "Monaco Red Cross Prize". Die Preisverleihung findet am Dienstag, 20. Juni 2017, in Monte-Carlo statt. Der Fernsehfilm, in dem eine obdachlose und psychisch kranke Frau (Jutta Hoffmann) plötzlich wieder in das Leben ihrer erwachsenen Tochter (Brigitte Hobmeier) tritt, wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. U.a. erhielt das Drama von Regisseurin Nicole Weegmann und Drehbuchautorin Esther Bernstorff im März 2017 einen Grimme-Preis.