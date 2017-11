Neuer Konzertsaal in München Ulrich Wilhelm zur Entscheidung im Architektenwettbewerb

Am 28. Oktober 2017 wurde der Sieger des Architektenwettbewerbs für einen neuen Konzertsaal in München vorgestellt. Den Zuschlag erhielt das Architekturbüro Cukrowicz Nachbaur aus Bregenz. BR-Intendant Ulrich Wilhelm nimmt Stellung zur Entscheidung.

"Mit diesem Siegerentwurf werden unser Symphonieorchester, der Chor und das Rundfunkorchester viele Möglichkeiten erhalten, neben Konzerten auch Mitsingprojekte, Studentenproben, Einführungsveranstaltungen und Workshops anzubieten. Die optimale Raumaufteilung und das gute funktionale Konzept bieten eine hervorragende Plattform für die Entwicklung solcher neuen Formate, vor allem im Bereich der Musikvermittlung. Ich freue mich dabei auch auf die Zusammenarbeit mit der Musikhochschule. Hervorzuheben ist die sehr gute Anlage des großen Saals: Er verbindet die akustischen Vorteile der so genannten Schuhschachtel-Form mit einer intelligenten Parkett- und Balkonanordnung, so dass niemand im Publikum in zu großer Distanz zum Podium sitzt. Das führt zu einer gemeinschaftlichen und intimen Atmosphäre der Konzerte. Das, was unsere Musiker sich erhofft haben, einen Dreiklang aus überzeugendem Raumprogramm, hoher architektonischer Qualität und einer erstklassigen akustischen Lösung, ist mit diesem Entwurf einen großen Schritt näher gebracht.“ BR-Intendant Ulrich Wilhelm