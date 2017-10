BR Fernsehen Neuer Komödienstadel "Rock 'n' Roll im Abendrot"

Inhalt des Stücks

Dem katholischen Altersheim „Abendrot“ droht der Besuch des strengen und gewinnorientierten Bischofs. Schwester Andrea ist in heller Aufregung. Sie will das Heim von seiner besten Seite präsentieren und seiner Exzellenz einen würdigen Empfang bereiten. Schon allein deswegen versucht sie, ihre Schützlinge – ein bunter, höchst eigensinniger Haufen – auf Linie zu bringen. Doch der einsame Almbauer Wastl wünscht sich nichts mehr als zu sterben, die ehemalige Schlangentänzerin Silvia bringt die Herzen der Männerwelt in Wallung, und die begüterte Elisabeth zofft sich mit ihrem Ehemann Heinrich, weil dieser lieber sein neues Leben in Freiheit genießen will, als zu ihr ins Heim zu ziehen. Die Situation überfordert Andrea immer mehr, dazu kommen eigene Eheturbulenzen, und auch von Pfleger Norbert kann sie keine Hilfe erwarten, da sich dieser rettungs- und zudem aussichtslos in Elisabeths abweisende Enkelin Gisi verliebt hat. Die Situation droht zu eskalieren.

Besetzung Elisabeth Dallmeier - Heide Ackermann

Silvia Menardi - Maria Peschek

Heinrich Dallmeier - Werner Haindl

Wastl Gundolf - Winfried „Waggi“ Hübner

Schwester Andrea - Bettina Redlich

Gisi, Enkelin - Annabel Faber

Pfleger Norbert - Andreas Bittl

Gäste - Horst Rankl und Gerhard Berger

Seit knapp über 60 Jahren ist der Komödienstadel über die Grenzen Bayerns hinaus eine erfolgreiche und beliebte Fernsehmarke und damit Teil der bayerischen Theaterlandschaft. Bis Herbst 2015 wurde der Komödienstadel in den BR-Studios in Unterföhring aufgezeichnet. Inzwischen wird in wechselnden Theaterhäusern fürs Fernsehen produziert, außerdem geht der Komödienstadel mit seinen Stücken in ganz Bayern auf Tournee.