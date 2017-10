"Geschenk mit Herz" Weihnachtsgeschenke für Kinder in Not

Seit 2003 sammelt humedica in ganz Bayern Weihnachtspäckchen für Kinder aus besonders bedürftigen Familien, hauptsächlich in Ost- und Südosteuropa. Die Transportkosten übernimmt Sternstunden e. V., die Benefizaktion des Bayerischen Rundfunks.

Im Programm von Bayern 2



ist am Dienstag, 17. Oktober "Geschenk mit Herz"-Projektleiterin Esther Schwan ab 14.05 Uhr in der Sendung "Bayern 2-Favoriten" zu Gast,

wird ab 23. Oktober in der Sendung "Notizbuch" in einer Wochenserie, jeweils ab 10.05 Uhr, berichtet, wie die Hilfe organisiert wird und warum Kinder in den Empfängerländern die Geschenke dringend nötig haben,

wird am Mittwoch, 8. November, in der Kindersendung radioMikro um 18.30 Uhr ein Päckchen gepackt,

begleitet die Reportagesendung "Nahaufnahme" Freitag, 15. Dezember, dem BR-Sternstundentag, ab 15.30 Uhr ein Päckchen vom Packen in Bayern bis zur Ankunft bei Kindern in Rumänien.

Die "Abendschau" berichtet am Donnerstag, 9. November 2017, aus Freising und zeigt den Zuschauerinnen und Zuschauern des BR Fernsehens in zwei Live-Reportagen ab 17.30 Uhr wie auf dem Freisinger Marienplatz Weihnachtspäckchen eingesammelt werden. Jedes Jahr ist humedica mit Veranstaltungen in einer anderen bayerischen Stadt zu Gast. In diesem Jahr ist Freising die "Weihnachtspäckchenstadt".