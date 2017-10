Fußball-Regionalliga live Wacker Burghausen - SpVgg Bayreuth im BR Fernsehen

Oberbayern gegen Oberfranken lautet die Devise beim Regionalliga-Duell Wacker Burghausen - SpVgg Bayreuth, das am Samstag, 7. Oktober 2017, ab 14.00 live im BR Fernsehen zu sehen ist.

Der Sieger der Partie kann in der Tabelle Boden gut machen und darf den Blick in die obere Hälfte richten. Bayreuth kassierte nach starkem Saisonbeginn zuletzt vier Niederlagen in Folge und möchte den Negativlauf möglichst stoppen. Spannend wird auch, wer das Torjäger-Duelll für sich entscheidet: Burghausens Sascha Marinkovic hat bereits acht Tore auf dem Konto, der Bayreuther Ivan Knezevic nur einen Treffer weniger.

In der Halbzeit: Rückblick auf 1860 München - FC Pipinsried

In der Halbzeitpause gibt es einen ausführlichen Rückblick auf die Partie von Spitzenreiter 1860 München gegen den FC Pipinsried am Freitagabend.