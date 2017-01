BR Fernsehen Über 25 Stunden fränkische Fastnacht

Ein Kult wird 30: Am 17. Februar 2017 jährt sich die "Fastnacht in Franken" zum 30. Mal. Seit 1987 wird die Prunksitzung des Fastnacht-Verband Franken live im Fernsehen ausgestrahlt und ist seit den 1990er-Jahren die erfolgreichste Sendung im BR Fernsehen überhaupt.

Mit vier Jubiläums-Features unter dem Motto "30 Jahre Fastnacht in Franken" startet am 13. Januar 2017 das Faschingsprogramm im BR Fernsehen. Nicht nur das Vergangene wird gebührend gefeiert, vor allem wartet die diesjährige Fastnachtssaison mit zahlreichen aktuellen Highlights auf: Neben "Franken Helau" (diesmal aus dem Fichtelgebirge), der "Närrischen Weinprobe", "Wehe wenn wir losgelassen" und dem alljährlichen Höhepunkt "Fastnacht in Franken" wird nach längerer Pause wieder der beliebte Würzburger Faschingszug live im Fernsehen übertragen.

Der Dokumentarfilm "Lebenslinien – Meine fetten Jahre sind vorbei" porträtiert den Trommler der Altneihauser Feierwehrkapell‘n, und eine Dokumentation unter dem Label "Bayern erleben" nähert sich dem "Mysterium der fränkischen Fastnacht".

Das BR Fernsehen bietet in der diesjährigen Saison mehr als 25 Stunden hochwertiges Fastnachtsprogramm, so viel wie noch nie. Nicht mitgezählt sind die Wiederholungen, wie beispielsweise der "Fastnacht in Franken" am Folgetag der Livesendung sowie nochmals am Faschingsdienstag oder der Livestream vom roten Teppich am 17. Februar, von 17.30 bis 19.00 Uhr auf br.de/fastnacht.

Die Sendungen im BR Fernsehen in der Übersicht: 30 Jahre Fastnacht in Franken

Vier Faschings-Jubiläums-Features

Die Newcomer: Freitag, 13. Januar, 22.00 bis 22.45 Uhr

Hinter den Kulissen: Freitag, 20. Januar, 22.45 bis 23.30 Uhr

Spitzenpolitiker und Politikspitzen: Freitag, 27. Januar, 22.00 bis 22.45 Uhr

Skandälchen und gnadenlose Witze: Freitag, 3. Februar, 22.00 bis 22.45 Uhr



Bayern erleben – Mysterium fränkische Fastnacht

Das Mysterium der fränkischen Fastnacht

Montag, 23. Januar, 20.15 bis 21.00 Uhr



Die Närrische Weinprobe

aus dem Staatlichen Hofkeller zu Würzburg

Freitag, 27. Januar, 19.30 bis 21.45 Uhr



Franken Helau

Das Fichtelgebirge steht Kopf – aus Marktredwitz

Freitag, 3. Februar, 20.15 bis 21.45 Uhr



Frech & Frei

Höhepunkte der fränkischen Fastnacht

Montag, 13. Februar, bis Donnerstag, 16. Februar, 15.30 bis 16.00 Uhr

Montag, 20. Februar, bis Freitag, 24. Februar, 15.30 bis 16.00 Uhr



Frech & Frei

Das Beste aus "Fastnacht in Franken" 2013 bis 2016

Montag, 13. Februar, bis Donnerstag, 16. Februar, 19.00 bis 19.30 Uhr



Die Narren sind los

Hinter den Kulissen der "Fastnacht in Franken"

Donnerstag, 16. Februar, 21.00 bis 21.45 Uhr



Fastnachtsfieber

Veitshöchheim vor dem großen Spektakel

Freitag, 17. Februar, 15.30 bis 16.00 Uhr



Abendschau

Countdown in Veitshöchheim

Freitag, 17. Februar, 17.30 bis 18.30 Uhr, live



Fastnacht in Franken

Prunksitzung des Fastnacht-Verband Franken in Veitshöchheim

Freitag, 17. Februar, 19.00 bis 22.30 Uhr, live



Lebenslinien

Meine fetten Jahre sind vorbei

Dokumentarfilm

Montag, 20. Februar, 21.00 bis 21.45 Uhr



Frech & Frei

Das Beste aus "Wehe wenn wir losgelassen 2016"

Sonntag, 26. Februar, 12.00 Uhr bis 12.45 Uhr



Der Würzburger Faschingszug

Ramba Zamba auf Frankens Straßen

Sonntag, 26. Februar, 12.45 Uhr bis 14.30 Uhr, live



Wehe wenn wir losgelassen

Fränkischer Narrennachwuchs in Veitshöchheim

Sonntag, 26. Februar, 18.45 bis 20.15 Uhr



Schaulaufen der Promis

Der rote Teppich in Veitshöchheim

Faschingsdienstag, 28. Februar, 12.00 bis 12.30 Uhr



Ob Fasching, Fastnacht, Karneval – Bayern lachen überall

Faschingsdienstag, 28. Februar, 22.00 bis 23.30 Uhr