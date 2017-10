Neue Unterhaltungssendung Zum Fastnachts-Auftakt wird "Närrisch eingeschenkt“

Mit dem 11.11. eröffnen die Narren wieder die fünfte Jahreszeit. Das BR Fernsehen bereitet dazu die Startrampe mit einer bunten Mischung aus Fastnacht, Musik, Comedy und Varieté. „Närrisch eingeschenkt“ heißt das Motto der zweiteiligen Sendung am 17. und 24. November um 22.00 Uhr aus dem oberfränkischen Hallerndorf. Gastgeber ist Matthias Walz, der „Mann am Klavier“ aus der „Fastnacht in Franken“. Gemeinsam mit Wirtin „Hermine“ alias Gerlinde Heßler schenkt er dem Publikum ordentlich ein.

Neben erfahrenen Profis und bekannten Gesichtern aus Fastnacht, Kabarett und Comedy bietet die neue Sendung auch Nachwuchsnarren und jungen Talenten eine Bühne. Das Brauhaus am Kreuzberg im oberfränkischen Hallerndorf bietet dafür ein heimeliges Ambiente, wo rund um den kupfernen Sudkessel die Künstler ihre Späße reißen.

Künstler rund um den kupfernen Sudkessel

Mit dabei sind unter anderem der Volxmusiker David Saam, Comedian Michael A. Tomis, das Musikkabarett-Duo Streckenbach & Köhler aus Coburg, Komödianten-Urgestein Marcel Gasde von der Comödie Fürth sowie das Varieté-Duo "Mrs. Ginger DeVine & Der wunderbare Herr Mai“. Für gute Laune sorgen auch Franken-Parodist Oti Schmelzer, der Nürnberger Stand-up-Comedian Jörg Kaiser, das Narrenduo Lubber & Babbo aus dem Steigerwald, Nachwuchs-Kabarettist Robert Alan sowie Stimmenimitator Thomas Ullrich aus dem Spessart. Als ungewöhnliche "Sitzungskapelle“ präsentiert sich die Ansbacher A-cappella-Band Viva Voce.

Ausstrahlung 17. und 24. November

Aufgezeichnet wird "Närrisch eingeschenkt“ am 3. und 4. November im Brauhaus am Kreuzberg in Hallerndorf/Ofr. BR Fernsehen strahlt die Sendung in zwei 45-minütigen Teilen jeweils freitags am 17. und 24. November aus.

Fasching aus ganz Franken

Mit der neuen Sendung eröffnet die Fastnacht-Redaktion im Studio Franken im BR Fernsehen die sehr kurze Session 2017/2018. Damit wird die Fastnacht im BR in allen drei fränkischen Regierungsbezirken Station machen: Die "Närrische Weinprobe“ (Würzburg), "Fastnacht in Franken“ live aus den Mainfrankensälen und die Narrennachwuchssitzung "Wehe wenn wir losgelassen“ (Veitshöchheim) kommen aus Unterfranken. "Franken Helau“ macht im mittelfränkischen Markt Bibart Station. "Närrisch eingeschenkt“ wird in Oberfranken aufgezeichnet