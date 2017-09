Erinnerungsort Olympia-Attentat Live-Übertragung der Einweihung

Mittwoch, 6. September 2017, 10.55 Uhr, BR Fernsehen: Erinnerungsort „Olympia-Attentat 1972“ – Festakt zur Eröffnung (Live-Übertragung)



Elf tote israelische Sportler, ein getöteter Polizist, fünf tote Terroristen: Das Attentat auf die Olympischen Spiele im September 1972 markierte einen tiefen Einschnitt. Es war das Ende der „heiteren Spiele". „Die Welt trauert, München weint", so beschrieb es damals eine Zeitung. Doch auch nach dem Attentat war der Leidensweg für die Angehörigen nicht vorbei. Bis heute sind viele Hintergründe ungeklärt. Auch über die Form des angemessenen Gedenkens im Olympischen Dorf wurde lange gerungen. 45 Jahre nach dem Attentat wird nun der „Erinnerungsort Olympia-Attentat" eingeweiht.



Für die Zeremonie kommen auch Israels Staatspräsident Reuven Rivlin und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach München. BR Fernsehen überträgt den Festakt live und erinnert mit Filmen und Zeitzeugen an die dramatischen Tage in München.



Dienstag, 5. September 2017, 20.15 Uhr, ARD-alpha:

Vom Traum zum Terror – München 72

Doku-Drama (NDR 2012)



In dem Doku-Drama „Vom Traum zum Terror – München 72" schildern die Autoren Marc Brasse und Florian Huber („Schabowskis Zettel“) die Ereignisse aus der Sicht von Sportlern, Funktionären, Polizisten und Politikern, die die dramatischen Stunden selbst miterlebt haben. Brasse und Huber haben bisher unveröffentlichte Filmaufnahmen der israelischen Olympiamannschaft und private Bilder von Besuchern der Münchner Spiele entdeckt. Auch die Fotos von Hubschrauberpilot Klaus Bechler unmittelbar nach dem gescheiterten Versuch der Geisel-Befreiung in Fürstenfeldbruck wurden noch nie veröffentlicht. In Spielszenen stellen u. a. Peter Lohmeyer (als NOK-Generalsekretär Walther Tröger), Stephanie Stumph (als Esther Roth-Shachamarow), Stephan Luca (als Polizist Heinz Hohensinn, Mitglied des Sonderkommandos), Matthias Koeberlin (als Klaus Bechler, Hubschrauberpilot des Bundesgrenzschutzes) und Michael Brandner (als Außenminister Hans-Dietrich Genscher) nach, was den Kameras verborgen blieb. Die Szenen basieren auf ausführlichen Interviews mit den Zeitzeugen. So entsteht das beklemmend authentische Bild der schlimmsten 24 Stunden im Leben von Hans-Dietrich Genscher und all derer, die München 1972 bis heute nicht vergessen und verarbeitet haben.



Dienstag, 5. September 2017, 21.45 Uhr, ARD-alpha:

„Wir wollen Anerkennung und dass so etwas nie wieder passiert.“

Ankie Spitzer zur Einweihung der neuen Gedenkstätte für die Opfer des Olympia-Attentats

Gesprächsaufzeichnung des ARD-Studios Tel Aviv 2017, Moderation: Susanne Glass



Sie war die Ehefrau des israelischen Fechttrainers André Spitzer, der eine der elf israelischen Geiseln war, die beim Attentat während der Olympischen Sommerspiele 1972 in München ums Leben kamen. Seitdem hat sich Ankie Spitzer unermüdlich für die vollständige Aufklärung, für Wiedergutmachung und das Aufrechterhalten der Erinnerung eingesetzt. In einem sehr persönlichen Gespräch blickt sie noch einmal zurück und zieht Bilanz. Dass nun im Olympiapark eine neue Gedenkstätte für die Opfer eingeweiht wird, mache sie „überglücklich“, sagt Ankie Spitzer im Gespräch mit BR-Journalistin Susanne Glass. Allerdings hält sie die Hintergründe der Geiselnahme durch palästinensische Terroristen und der katastrophal gescheiterten Befreiungsaktion noch längst nicht für vollständig aufgeklärt.