Auszeichnungen Deutsche Schauspielpreise für Jutta Hoffmann, Karl Markovics und Sigrid Marquardt

Am 22. September 2017 ist der Deutsche Schauspielpreis in Berlin vergeben worden. Der Bayerische Rundfunk freut sich über gleich drei Auszeichnungen: Jutta Hoffmann erhielt für ihre Rolle in der BR-Produktion "Ein Teil von uns“ den Preis für die beste Schauspielerin in einer Hauptrolle. Karl Markovics wurde mit dem Deutschen Schauspielpreis als bester Schauspieler in einer Hauptrolle für seine Darstellung im BR-Polizeiruf 110: "Und vergib uns unsere Schuld“ ausgezeichnet. Sigrid Marquardt wurde posthum mit dem Preis in der Kategorie "Starker Auftritt“ geehrt.