Deutscher Radiopreis 2017 BR-Podcast über Steueroase Madeira nominiert

B5 aktuell ist für den Podcast „Money Island: Das System Madeira – Steuerparadies mit dem Segen der EU-Kommission“ für den Deutschen Radiopreis in der Kategorie „Bestes Nachrichten- und Informationsformat“ nominiert. Der Podcast ist ein gemeinsames Projekt von BR Data und BR Recherche. Die Gewinner werden im Rahmen einer Live-Gala aus der Hamburger Elbphilharmonie am Donnerstag, 7. September 2017, bekannt gegeben. Laudator in dieser Kategorie ist der Präsident der Deutschen Bundesbank, Jens Weidmann.

Aus Hunderten von Einreichungen hat die unabhängige Jury des Grimme-Instituts die Besten ausgewählt. Für jede der elf Kategorien gibt es drei Nominierungen. In der Kategorie „Bestes Nachrichten- und Informationsformat“ ist darunter der Recherche-Podcast „Money Island: Das System Madeira – Steuerparadies mit dem Segen der EU-Kommission“.

Zum Inhalt und zum Ansatz des Podcasts

Mit Genehmigung der EU hat Portugal 1987 auf Madeira eine Steuersonderzone mit Niedrig-Steuersätzen eingerichtet, um Investoren anzulocken und Arbeitsplätze zu schaffen. Im Zuge des gemeinsamen Projekts „Money Island“ haben das datenjournalistische Team BR Data (Autoren: Max Zierer und Steffen Kühne) und die Investigativ-Einheit BR Recherche (Pia Dangelmayer und Wolfgang Kerler) das Unternehmensregister von Madeira elektronisch durchsuchbar gemacht und systematisch ausgewertet. Auf diese Weise kam ans Licht, dass vom System Madeira nicht die Insel, sondern internationale Großkonzerne, Superreiche und Diktatoren profitieren. Und das unter den Augen und mit wiederholter Genehmigung der EU-Kommission.

Ihre Ergebnisse veröffentlichten BR Data und BR Recherche in verschiedenen aufeinander abgestimmten Formaten auf diversen Ausspielwegen – in Hörfunk, Fernsehen und online mit einem Web-Special (http://www.br.de/madeira). Herzstück ist die sechsteilige Podcast-Serie, die die Hörer transparent an allen Rechercheschritten teilhaben lässt.

Die sechs Folgen gingen erstmals am 14. Februar 2017 als Podcast unter: br.de/madeira online. Außerdem wurde das Thema am 19. Februar 2017 im „Funkstreifzug“, der investigativen Recherchesendung von B5 aktuell, behandelt. Ausführlich berichtet wurde zudem am 14. Februar 2017 in „report München“ im Ersten sowie am 15. Februar 2017 im BR Fernsehen in der Sendung „Kontrovers“.

Der Deutsche Radiopreis

Der Deutsche Radiopreis wird seit 2010 jährlich in inzwischen elf Kategorien verliehen. In diesem Jahr wurden insgesamt 381 Produktionen von 127 deutschen Radiosendern ins Rennen geschickt. Die Sieger werden von einer unabhängigen Jury des Grimme-Instituts ausgewählt. Die Verleihung des Deutschen Radiopreises findet am Donnerstag, 7. September 2017 in der Elbphilharmonie in Hamburg statt und wird bundesweit in zahlreichen öffentlich-rechtlichen und privaten Radioprogrammen live übertragen. Die Gala wird auch als Livestream im Internet zu sehen sein. Außerdem senden die Dritten Fernsehprogramme der ARD die Show zeitversetzt. Barbara Schöneberger moderiert die Verleihung.



Für den Deutschen Radiopreis arbeiten öffentlich-rechtliche und private Radiosender zusammen, um gemeinsam herausragende Moderatoren, Reporter, Nachrichtenformate und Sendungen auszuzeichnen.

Mehr Informationen zum Preis und Live-Stream im Internet unter:

http://www.deutscher-radiopreis.de