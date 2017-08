Bayern 3 Deutscher Radiopreis 2017: BAYERN 3 Aktion nominiert

#LäuftBeiUns – eine Serie gegen das Jammern und für ein positives Gefühl – ist in der Kategorie „Beste Programmaktion“ für den Deutschen Radiopreis nominiert. Die Gewinner werden im Rahmen einer Live-Gala aus der Hamburger Elbphilharmonie am Donnerstag, 7. September 2017, bekannt gegeben. Laudatorin in dieser Kategorie ist die Doppelolympiasiegerin und Weltmeisterin Maria Höfl-Riesch. Außerdem werden Stars wie Beth Ditto, Johannes Oerding, Adel Tawil, Wincent Weiss und Peter Maffay bei der Gala, die auch live in BAYERN 3 ab 20.00 Uhr zu hören ist, auftreten.

Aus Hunderten von Einreichungen hat die unabhängige Jury des Grimme-Instituts die Besten ausgewählt. Für jede der elf Kategorien gibt es drei Nominierungen – darunter die BAYERN 3 Programmaktion #LäuftBeiUns.

Die Aktion #LäuftBeiUns

Frühjahr 2017: Die Stimmung in Deutschland war schon mal besser- Viele sind unzufrieden und machen sich Sorgen um die Zukunft, es wird genörgelt und gejammert. Und dabei wird vergessen, wie viele Dinge bei uns eigentlich gut laufen. Deshalb hat BAYERN 3 unter dem Hashtag #LäuftBeiUns mehrere Wochen lang über die positiven Aspekte in Bayern und Deutschland berichtet – quer durch alle Sendungen und Lebensbereiche. Experten haben unter anderem die Stärken des Gesundheits- und Schulsystems oder der Demokratie erläutert, und Auslandskorrespondenten erzählen, was sie in ihrer neuen Heimat aus Deutschland Bekanntes vermissen beziehungsweise erst jetzt richtig zu schätzen gelernt haben. Außerdem steuerten BAYERN 3 Hörer und User auch per Telefon, Mail, Whatsapp und über alle Social-Media-Kanäle ihre persönlichen #LäuftBeiUns-Geschichten zu dieser Initiative bei.



Mit dieser Aktion (Idee und Koordination: Chefin vom Dienst Sybille Krug) hat BAYERN 3 ein wirksames Gegenmittel gegen die Nörgelei geschaffen. #LäuftBeiUns ist ein „Like“ für Deutschland!

Mehr Infos zur Programmaktion online unter: https://www.bayern3.de/r/laeuft-bei-uns

Der Deutsche Radiopreis

Der Deutsche Radiopreis wird seit 2010 jährlich in inzwischen elf Kategorien verliehen. In diesem Jahr wurden insgesamt 381 Produktionen von 127 deutschen Radiosendern ins Rennen geschickt. Die Sieger werden von einer unabhängigen Jury des Grimme-Instituts ausgewählt. Die Verleihung des Deutschen Radiopreises findet am Donnerstag, 7. September 2017 in der Elbphilharmonie in Hamburg statt und wird bundesweit in zahlreichen öffentlich-rechtlichen und privaten Radioprogrammen live übertragen. Die Gala wird auch als Livestream im Internet zu sehen sein. Außerdem senden die Dritten Fernsehprogramme der ARD die Show zeitversetzt. Barbara Schöneberger moderiert die Verleihung.



Für den Deutschen Radiopreis arbeiten öffentlich-rechtliche und private Radiosender zusammen, um gemeinsam herausragende Moderatoren, Reporter, Nachrichtenformate und Sendungen auszuzeichnen.

Mehr Informationen zum Preis im Internet unter www.deutscher-radiopreis.de