Bayerischer Rundfunk Daniel Barenboim zu Ehren

Anlässlich Barenboims 75. Geburtstages am 15. November 2017 zeigt das BR Fernsehen bereits am Dienstag, 7. November um 22.30 Uhr die neue Musikdokumentation „Barenboim oder Die Kraft der Musik“, in der die wichtigsten Stationen und Begegnungen in seiner langen künstlerischen Laufbahn und seine persönlichen „Herzensprojekte“ nachgezeichnet werden. Außerdem widmet sich ARD-alpha und im Hörfunk BR-Klassik dem Pianisten und Dirigenten mit zahlreiche Beiträgen und Konzertübertragungen.

Ausgangspunkt des Filmes ist die Eröffnung des Pierre Boulez Saales in Berlin am 4. März 2017. Der nach Barenboims engem Freund Pierre Boulez benannte und von Frank Gehry für 700 Zuhörer entworfene ovale Saal im Herzen von Berlin ist nicht nur eine spektakuläre, neue Spielstätte für klassische und zeitgenössische Kammermusik, sondern auch ein Ort für junge Musiker aus dem Nahen Osten – Juden, Christen und Muslime gleichermaßen –, die an der im selben Gebäude beheimateten Barenboim-Said Akademie studieren. Ein Ausdruck von Daniel Barenboims tiefer Überzeugung, dass klassische Musik zum friedlichen Zusammenleben der Menschen im Nahen Osten und in allen anderen Krisenregionen der Welt beitragen kann und muss.



Außerdem begleitet der Film Barenboim und sein berühmtes West-Eastern Diwan Orchestra bei einer Konzertreise im Sommer 2017 nach Buenos Aires, der Heimatstadt des Dirigenten. Höhepunkt ist das Konzert im spektakulären Opernhaus Teatro Colón. Im Juni 2017 war das Filmteam auch dabei, als Daniel Barenboim die Berliner Staatskappelle in George Bizets Oper „Die Perlenfischer“, inszeniert von Wim Wenders, dirigierte. Letzte Station des Films ist die Wiedereröffnung der Staatsoper Unter den Linden in Berlin.

Die Musikdokumentation „Barenboim oder Die Kraft der Musik“ steht ab sofort im BR-Vorführraum zur Ansicht zur Verfügung online unter: https://vorfuehrraum.br.de/

Weitere Sendungen zum 75. Geburtstag von Daniel Barenboim:

Im BR Fernsehen:

Dienstag, 7. November 2017

0.00 Uhr

BR-KLASSIK: Eröffnungskonzert Pierre Boulez Saal

Zur Eröffnung des neuen Konzertsaals im März 2017 hat Barenboim namhafte Solisten zusammengerufen, darunter Anna Prohaska und Jörg Widmann.



0.50 Uhr

BR-KLASSIK: Berliner Philharmoniker - Europakonzert 2014

Daniel Barenboim dirigiert die Berliner Philharmoniker.

Otto Nicolai: Ouvertüre zu "Die lustigen Weiber von Windsor", Edward Elgar: "Falstaff" Symphonic Study in C Minor op. 68, Peter Tschaikowsky: Sinfonie Nr. 5 in e-Moll op. 64



Dienstag, 14. November 2017

22.00 Uhr

Capriccio

u.a. mit Beitrag über Daniel Barenboim

Auf ARD-alpha: Sonntag, 12. November 2017

20.15 Uhr

BR-Klassik: Daniel Barenboim spielt Klaviersonaten von W. A. Mozart



20.55 Uhr

Tangos unter Freunden - Daniel Barenboim in Buenos Aires

Musikdokumentation 1997

Im Hörfunk auf BR-Klassik:

Donnertag, 9. November 2017, 16.15 Uhr

Leporello

Interview mit Daniel Barenboim



Freitag, 10. November 2017, 20.03 Uhr

Live aus der Philharmonie des Münchner Gasteigs

Konzert des Symphonieorchesters und des Chores des BR

Solist: Daniel Barenboim, Klavier

Mit Werken von Ludwig van Beethoven und Sergej Prokofjew

auch im Video-Livestream unter www.br-klassik.de/concerts



Donnerstag, 11. November 2017, 11.05 Uhr

Meine Musik

Zu Gast: Daniel Barenboim



Montag, 13. November, bis Freitag, 17. November 2017, jeweils18.05 Uhr

Klassik-Stars (1-5)

Der Pianist und Dirigent Daniel Barenboim

Reihe mit Konzertaufnahmen



Mittwoch, 15. November 2017

7.30 Uhr

Allegro

u.a. mit einem Porträt von Daniel Barenboim



9.05 Uhr

Philharmonie

Der Pianist und Dirigent Daniel Barenboim

Mit Werken von Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Hector Berlioz, Johannes Brahms, Richard Strauss und Richard Wagner