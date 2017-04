28. BR-Radltour läuft an Anmeldestart für die BR-Radltour 2017

Ab Donnerstag, 13. April 2017, können sich Liebhaber des Etappenradelns zur BR-Radltour anmelden. Die Frist endet am 7. Mai. Insgesamt 1.100 Plätze stehen für das Freizeitsport-Ereignis zur Verfügung. Die diesjährige Radltour des Bayerischen Rundfunks beginnt mit einem Auftaktfestival am Samstag, 29. Juli, in Gunzenhausen, wo am folgenden Sonntagmorgen der Startschuss fällt. Die Route führt dieses Jahr durch Mittelfranken, Oberbayern und Schwaben und endet am Freitag, 4. August, nach rund 450 Kilometern in Sonthofen.

Die Stationen sind Gunzenhausen (29.7. und 30.7.), Nördlingen (31.7.), Gersthofen (1.8.), Landsberg am Lech (2.8.), Memmingen (3.8.) und Sonthofen (4.8.). Je nach Veranstaltungsort werden abends in den Tourstädten bis zu 15.000 Besucher erwartet, um die kostenlosen Open Air-Veranstaltungen mit nationalen und internationalen Künstlern mitzuerleben. Das Konzertprogramm wird Mitte Mai bekannt gegeben. Für das leibliche Wohl bei den Abendveranstaltungen sorgen die heimische Gastronomie und regionale Brauereien. So lernen die Radltour-Teilnehmer nicht nur vom Sattel aus die unterschiedlichsten bayerischen Landschaften kennen, sondern können in den Etappenorten gemeinsam mit den Besuchern Spezialitäten der verschiedenen Regionen genießen.

Ganz nach dem bewährten Motto "Tagsüber radeln, abends feiern!" stehen bei der BR-Radltour nicht die Höchstgeschwindigkeit, sondern das Dabeisein und das gesunde Ankommen im Mittelpunkt. "Wer teilnehmen möchte, sollte vorher schon mal in die Pedale treten und Trainingskilometer sammeln", empfiehlt Cheforganisator Wolfgang Slama. "Der Schwierigkeitsgrad der BR-Radltour 2017 liegt im mittleren Bereich", so Slama weiter. "Auch dieses Mal haben wir wieder einige anspruchsvolle Steigungen eingebaut."

Sonderzüge für die Anreise, Übernachtung in Gemeinschaftsunterkünften

Für die Anreise nach Gunzenhausen und die Abreise von Sonthofen werden für die Teilnehmer, die Räder und das Gepäck Sonderzüge eingesetzt. Jeden Tag legt die BR-Radltour neben einer sogenannten Wasserpause am Vormittag eine ausgiebige Mittagsrast ein, damit sich die Teilnehmer erholen und stärken können. Übernachtet wird traditionell in Gemeinschaftsunterkünften (z.B. Sporthallen) im eigenen Schlafsack, Matratzen werden bereitgestellt. Das THW transportiert Matratzen und Gepäck von Ort zu Ort und nimmt am Ende der Radlschlange erschöpfte Fahrer auf. Ein Sanitätsteam und ein mobiler Fahrrad-Reparaturservice helfen bei Notfällen. Die bayerische Polizei sichert die Strecke ab.

BR-Radltag bietet Teilnahmemöglichkeit für Tagesgäste

Nach der Premiere im vergangenen Jahr wird es auch heuer wieder einen "BR-Radltag" geben – diesmal gleich zum Auftakt am Sonntag, 30. Juli. Neben den Teilnehmern der BR-Radltour können auf dieser Etappe auch Tagesgäste mitfahren. Der Rundkurs mit Start und Ziel in Gunzenhausen führt vorbei am Altmühlsee und macht Station am Schloss Ellingen. Weitere Details zu Strecke und Anmeldung für den BR-Radltag werden im Juli bekannt gegeben.

Medienübergreifende Berichterstattung im BR-Programm

"Auch in diesem Jahr wird die BR-Radltour wieder von einem umfangreichen Programm in den Etappenorten und bei Zwischenstationen entlang der Strecke begleitet. Dabei werden auch die Jubiläen 500 Jahre Reformation und 200 Jahre Fahrrad eine Rolle spielen", erklärt Markus Riese, Leiter der Event-Koordination des Bayerischen Rundfunks. In seinen Programmen berichtet der Bayerische Rundfunk medienübergreifend über die 28. BR-Radltour. Deren Abendveranstaltungen werden von den beiden Wellen Bayern 1 und Bayern 3 präsentiert. Im Hörfunk werden außerdem B5 aktuell sowie die Digitalprogramme Bayern Plus und BR Heimat ausführlich berichten, ebenso wie im BR Fernsehen die "Rundschau" und die "Abendschau". Letztere sendet während der BR-Radltour live aus den jeweiligen Tour-Orten. Zudem kann man die BR-Radltour über die eigene BR-Radltour App oder die BR24 App direkt auf dem Smartphone oder Tablet mitverfolgen.