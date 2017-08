Testphase mit Beta-Version Neue BR Mediathek geht an den Start

Das neue, moderne und dynamische Design der neuen BR Mediathek lädt dazu ein, im umfangreichen Angebot des Bayerischen Rundfunks zu stöbern. Zudem bekommt der Nutzer einen übersichtlichen Zugang zu vielen Videos des BR. Ohne langes Suchen werden die Highlights der Mediathek direkt angeboten und die Lieblingssendungen schnell gefunden.

Neben Sendungen, die bereits gelaufen sind, bietet die Mediathek auch die Möglichkeit, das Programm des BR Fernsehen live über das Internet zu verfolgen. Ein Programmkalender bietet Orientierung, zusätzlich kann aus unterschiedlichen Rubriken ausgewählt werden, von "Film & Serie", über "Doku & Reportage" bis zu "Wissen" und mehr.

Meine ganz persönliche Mediathek

Beim Besuch der neuen BR Mediathek bekommt der Nutzer ganz automatisch Inhalte vorgeschlagen, die zu ihm passen und ihn interessieren. Die Mediathek lernt mit jedem Besuch, was ihren Nutzern gefällt. Zusätzlich gibt es einen "MEINS-Bereich": Hier kann man sich einen eigenen Account anlegen und seine persönlichen Abos, die Merkliste und seinen Sehverlauf verwalten.



Zum Schutz der Daten: Entwicklung im eigenen Haus

Statt die Mediathek extern in Auftrag zu geben, hat der BR in der Abteilung Softwareentwicklung und Plattformen unter der Leitung von Mustafa Isik seine Mediathek technisch selbst entwickelt und kann so die höchstmögliche Kontrolle über die Daten garantieren. Sie werden ausschließlich dafür verwendet, die Nutzerfreundlichkeit zu erhöhen.



Künftig nicht nur im Internet nutzbar

Derzeit ist die BR Mediathek im Browser verfügbar. Künftig wird sie aber auch mit entsprechenden Apps auf Smartphones und Tablets nutzbar sein, ebenso wie auf Smart-TVs. Inhalte der Mediathek lassen sich dabei auf den unterschiedlichen Geräten ohne Bruch ansehen: So kann beispielsweise ein Film auf dem Laptop zuhause gestartet und auf dem Smartphone unterwegs fortgesetzt werden. Fachleute sprechen hier vom "seamless streaming". Außerdem wird der Nutzer bestimmte Inhalte herunterladen und dann auch ohne Internetverbindung ansehen können.



Aktuelle Empfehlungen

Eine eigene Redaktion unter der Leitung von Thomas Sessner kuratiert die Inhalte der BR Mediathek. Sie sorgt dafür, dass ständig die Highlights des Programms präsentiert werden. Zugleich stellen die Redakteure eine Auswahl von Webvideos und Sendungen aus dem umfangreichen Angebot des BR zu aktuellen Themen zusammen. Das bietet den Nutzern die Möglichkeit, sich schnell und einfach ein umfassendes Bild zu machen.



Nutzernahe Entwicklung

Die Beta-Phase ermöglicht es in den kommenden Wochen, die Mediathek in einem vergleichsweise kleinen Nutzerkreis, aber schon unter "Live-Bedingungen" zu testen und wertvolles Feedback zu erhalten. Dieses Vorgehen hat sich auch bei der erfolgreichen Nachrichten-App "BR24", die der BR 2015 vorgestellt hat, bereits bewährt.



Bis Oktober wird die Mediathek Schritt für Schritt optimiert. Nutzertests und Nutzerbefragungen zeigen dem Entwicklungsteam, wie die Mediathek ankommt und wo sie möglicherweise noch verbessert werden kann.



Im Herbst 2017 wird die bisherige Mediathek dann abgeschaltet. Bis dahin sind beide Angebote parallel erreichbar.



Doch damit ist die Entwicklung nicht abgeschlossen. So wird in einem nächsten Schritt auch das umfangreiche Audio-Angebot des BR in die Mediathek integriert werden.