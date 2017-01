Neuer Award von BR-KLASSIK Operetten-Gala zur 1. Verleihung „Frosch des Jahres“

Vor einem Jahr hat die BR-KLASSIK-Redaktion Operette einen neuen Preis ins Leben gerufen. Sein Name: "Frosch des Jahres". Für den Award wird jeden Monat eine Operettenproduktion nominiert, eine von ihnen dann mit dem Preis ausgezeichnet. Am 24. Februar 2017 wird der „Frosch des Jahres 2016“ im Rahmen einer festlichen Operetten-Gala im BR-Funkhaus erstmals überreicht.

Zum ersten Mal seit seiner Gründung 1980 als erste reine Klassik-Welle in Deutschland vergibt BR-KLASSIK einen eigenen Musik-Theater-Preis: Mit dem "Frosch des Jahres" sollen Intendantinnen und Intendanten sowie ihre Regie-Teams für mutige Operettenproduktionen ausgezeichnet werden. Denn viel zu selten wird nach Ansicht der Operetten-Redaktion das Genre Operette mit Preisen und medialer Aufmerksamkeit bedacht.

Seit Januar letzten Jahres war die Redaktion Monat für Monat auf Entdecker-Tour und stöberte in Theatern von Bayern, Deutschland und dem deutschsprachigen Ausland nach möglichen Preisträgern, die den Kriterien entsprachen: Wo gibt es Intendanten und Intendantinnen mit Operetten-Mut? Wo frische Inszenierungen? Bewegte und bewegende Ensemble-Leistungen? Unbekannte Werke? Kreative Konzepte? Moderne Deutung im Einklang mit den Wurzeln der Operette? Präsente Darsteller voller Komik und Dramatik? Musikalische Interpretationen, die der ganzen Bandbreite des Genres gerecht werden? Und all das möglichst in ein- und derselben Produktion?

Von Januar bis Dezember 2016 hat eine Jury der BR-KLASSIK-Operetten-Redaktion jeden Monat eine herausragende Produktion mit dem „Frosch des Monats“ gekürt, damit für den Jahrespreis 2016 nominiert und in der Sendung "Operetten-Boulevard" vorgestellt (Ausstrahlung sonntags um 21.05 Uhr).

Aus diesen zwölf Nominierungen – im Anhang die Liste der zwölf Veranstalter – ermittelt die Jury des Operetten-Boulevards nun den Preisträger für den "Frosch des Jahres 2016". Er wird im Rahmen eines festlichen Gala-Abends mit dem Münchner Rundfunkorchester am Freitag, 24. Februar 2017 im Münchner Funkhaus des BR überreicht.

Das Münchner Rundfunkorchester mit seiner jahrzehntelangen Opern- und Operetten-Tradition ist geradezu prädestiniert für den musikalischen Rahmen der Verleihung dieses Preises: Vor allem in den Jahren unter der Künstlerischen Leitung von Ulf Schirmer hat sich dieses entdeckerfreudige Orchester sehr um das Genre „Operette“ verdient gemacht.

Mitwirkende Susanne Bernhard, Sopran

Nikolai Schukoff, Tenor

Michael Kupfer-Radecky, Bariton

Münchner Rundfunkorchester

Leitung: Ulf Schirmer



Moderation: Franziska Stürz und Stefan Frey