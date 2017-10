85. Geburtstag Charlotte Knobloch Fernsehporträt und weitere Sendungen

Anlässlich ihres 85. Geburtstags am 29. Oktober zeigt das BR Fernsehen die Dokumentation „Charlotte Knobloch - Ein Leben in Deutschland“: am Mittwoch, 25. Oktober 2017, um 22.45 Uhr. In ARD-alpha ist der Film am Sonntag, 29. Oktober, um 21.45 Uhr zu sehen. Außerdem wird die Jubilarin in weiteren Hörfunk- und Fernsehsendungen gewürdigt.