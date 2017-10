Tu was für deinen Rücken! Erster BR Gesundheitstag am 7. November

Rückenbeschwerden sind die Volkskrankheit Nr. 1 in Deutschland – der BR Gesundheitstag bietet Informationen zum aktuellen Forschungsstand, Rat für Betroffene und Tipps von Experten zur Vorbeugung, damit es erst gar nicht zu Rückenschmerzen kommt.

Vorbeugen, lindern, heilen: Darum geht es z. B. in den Magazinen des BR Fernsehens „Wir in Bayern“ (16.15 Uhr), „Gesundheit!“ (19.00 Uhr) oder in der „Abendschau“ (18.00 Uhr).

Auf allen Hörfunkwellen sind den ganzen Tag über Einzelbeiträge und Interviews geplant. Auf Bayern 2 beantwortet Dr. Marianne Koch in einer Anrufsendung Fragen der Hörer zum Thema Rücken („Notizbuch“, 10.05 Uhr).

Um 20.15 Uhr zeigt „Gesundheit! Die Show“ im BR Fernsehen, dass es auch sehr unterhaltsam sein kann, wenn man sich um seine Gesundheit kümmert. Gäste sind u. a. Dr. Marianne Koch, Christine Neubauer, Luise Kinseher und Matthias Steiner.Ein umfangreiches Online-Angebot mit zahlreichen weiterführenden Links findet sich unter.

20.15 Uhr im BR Fernsehen:

„Gesundheit! Die Show“ – Tu was für deinen Rücken!

Die 90-minütige Sendung „Gesundheit! Die Show“ eröffnet einen ganz neuen und ungewohnten Zugang zum Thema. Im Studio sind renommierte Experten wie Dr. Martin Marianowicz, der vor übereilten Operationen warnt, und Dr. Marianne Koch, frühere Schauspielerin, Ärztin und Moderatorin der wöchentlichen Sendung „Gesundheitsgespräch“ auf Bayern 2. Außerdem dabei: prominente Gäste wie die Schauspielerin Christine Neubauer, die Kabarettistin Luise Kinseher oder der ehemalige Olympiasieger Matthias Steiner, der zeigt, wie man rückengerecht hebt.

Spiele, Experimente und Comedy-Einlagen vermitteln effektive Tipps und Tricks, überraschende Fakten und aktuelle Kontroversen werden präsentiert. Es moderieren Caro Matzko und Fero Andersen („Gesundheit!“ im BR Fernsehen und „Gesundheits-Check“ im Ersten) sowie als Außenreporterin Veronika Keller (BR-Magazin „Gesundheit!“).

Der BR Gesundheitstag – darum geht es

Fast jeder kennt es, das „Kreuz mit dem Kreuz“: Acht von zehn Deutschen leiden in ihrem Leben mindestens einmal unter Rückenschmerzen. Rückenbeschwerden sind einer der häufigsten Gründe für Arztbesuche sowie der häufigste für Arbeitsunfähigkeit – und damit die deutsche Volkskrankheit Nr.1. Und das gilt keineswegs nur für die Älteren. Oft und zunehmend sind auch jüngere Menschen betroffen.

Wie hebe ich richtig? Wie sitze ich richtig? Wie liege ich richtig? Wie kann ich meinem Rücken im Alltag mit wenig Aufwand Gutes tun? Wie kann ich schädliche Faktoren vermeiden? Das sind Schlüsselfragen, um sich einen gesunden, schmerzfreien Rücken zu erhalten .

Wenn es aber bereits zu einem Bandscheibenvorfall oder zu chronischen Rückenschmerzen gekommen ist, stellen sich weitere Fragen: konservative Behandlung oder Operation? Es gibt Kritiker, die 80 Prozent der Rücken-Operationen für überflüssig halten. Dennoch stieg die Zahl der Operationen zwischen 2007 und 2015 um 71 Prozent. Gibt es wirksame Alternativen zur OP? Bringen alternative Heilmethoden etwas? Wie finde ich den passenden und kompetenten Arzt?

Viele Fragen und ein Thema, das fast jeden einmal betrifft und das hohe Kosten für die Gesellschaft verursacht: Der BR Gesundheitstag beleuchtet alle Facetten am 7. November im Fernsehen und in den Hörfunkprogrammen sowie mit einem umfassenden Online-Angebot unter.