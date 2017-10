Bach goes cinema BR-Chor startet multimediales Projekt im Luther-Jahr

Filmmatineen in modernen Kinosälen: In München und Aschaffenburg werden Bachs große epochale Werke in halbszenischen bzw. mit Lichtregie verfeinerten Konzertmitschnitten des BR-Chores präsentiert.

Den BR-Chor können Interessierte nun auch multimedial in modernen Kinosälen erleben. Gezeigt werden zunächst in München und Aschaffenburg Bachs große epochale Werke in halbszenischen bzw. mit Lichtregie verfeinerten Konzertmitschnitten aus der Nürnberger Lorenz-Kirche. Am Reformationsfest führt das Münchner ARRI-Kino Bachs Johannes-Passion als Matinée vor, deren Text auf der Bibelübersetzung Martin Luthers basiert. An Allerheiligen folgt Bachs „große catholische Messe“, die h-Moll-Messe. In Kooperation mit der Aschaffenburger Bachgesellschaft wird das Projekt auch im dortigen Casino-Kino gestartet.

In München ist das ARRI-Kino mit hervorragender technischer Ausstattung ideal für eine Präsentation von Konzertfilmen, es garantiert eine Darbietung der hochwertigen Aufnahmen in großer audiovisueller Perfektion. Ausgezeichnete Solisten – bei der Johannespassion Julian Prégardien als Evangelist, Tareq Nazmi als Christus und Krešimir Stražanac als Pilatus – sowie der Chor des Bayerischen Rundfunks und das renommierte Barockorchester Concerto Köln präsentieren unter Peter Dijkstras Leitung Bachs Hauptwerke in fesselnden Interpretationen.

(Szenische Realisation: Folkert Uhde, Bildregie: Elisabeth Malzer).

Termine ARRI Kino in München (Türkenstraße 91): - Dienstag, 31. Oktober 2017 (Reformationsfest), 11.30 Uhr | Johannespassion

- Mittwoch, 1. November 2017 (Allerheiligen), 11.30 Uhr | Messe in h-Moll

Eintrittskarten zu 10 Euro an der Tageskasse

Termin CASINO-Kino in Aschaffenburg (Ohmbachsgasse 1): - Sonntag, 19. November 2017, 11.00 Uhr | Messe in h-Moll

Eintrittskarten zu 7,50 Euro an der Tageskasse

Weitere Kinotermine sind deutschlandweit geplant.