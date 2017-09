BAYERN 3 Dorffest 2017 Mehr als 30.000 Fans feiern in Teuschnitz

"Teuschnitz ist für mich das gallische Dorf aus Oberfranken: Scheinbar übermächtigen Gegnern ein Schnippchen geschlagen, alle Kräfte mobilisiert, den Wetterbedingungen getrotzt und dann die größte Party des Jahres gefeiert! Wir sind alle beeindruckt davon, was hier in Oberfranken auf die Beine gestellt wurde!" BAYERN 3 Programmchef Thomas Linke-Weiser

Das war das BAYERN 3 Dorffest 2017

Das überragende Engagement der Teuschnitzer wurde belohnt: Sarah Connor sorgte mit bekannten Hits wie "From Sarah with Love" oder "Wie schön Du bist" für sensationelle Stimmung. Die ehemalige Gossip-Sängerin Beth Ditto präsentierte Hits wie "We Could Run" aus ihrem neuen Album “Fake Sugar“, und Chartstürmer Álvaro Soler ("El Mismo Sol", "Sofía") hatte seinen bisher größten Auftritt. Mit auf der Bühne waren auch Sebastian Winkler und die BAYERN 3 Frühaufdreher, die montags bis freitags von 5.00 bis 9.00 Uhr ganz Bayern bestens informiert und mit guter Laune in den Tag bringen.

Der lange Weg zum BAYERN 3 Dorffest 2017

Erst vor zwei Wochen hatte die Gemeinde Teuschnitz das Rennen um das Dorffest für sich entschieden. Im April hatte BAYERN 3 dazu aufgerufen, sich für das diesjährige Dorffest zu bewerben. Hunderte bayerische Gemeinden gingen ins Rennen, vier davon konnten sich für das Online-Voting auf bayern3.de qualifizieren, Teuschnitz und Königstein schafften es schließlich ins Finale. Teuschnitz gewann und holte damit das BAYERN 3 Dorffest nach Oberfranken. Rund 800 freiwillige Helfer aus der Gemeinde und Vereinen stellten zusammen mit BAYERN 3 in nur zwei Wochen eine spektakuläre Party auf die Beine.

Das BAYERN 3 Dorffest

Bayerns größtes kostenloses Musikfestival fand dieses Jahr bereits zum neunten Mal statt. Das erste Dorffest stieg 2008 in Walkersbach (Oberbayern). Es folgten 2009 Knetzgau (Unterfranken), 2010 Inzell (Oberbayern), 2012 Bad Wiessee (Oberbayern), 2013 Georgensgmünd (Mittelfranken), 2014 Altdorf (Niederbayern) und 2015 Tiefenlesau (Oberfranken). Im vergangenen Jahr feierten die BAYERN 3 Fans in Moosbach in der Oberpfalz.

