Bayerischer Filmpreis 2016 Sechs Auszeichnungen für BR-Kinokoproduktionen

Doppelt ausgezeichnet wurde das Drama "Marie Curie": in den Kategorien Regie (Marie Noëlle) und Szenenbild (Eduard Krajewski). Maria Schraders Drama "Vor der Morgenröte – Stefan Zweig in Amerika" erhielt ebenfalls den Preis für die beste Regie, Jakob M. Erwas Romanverfilmung "Die Mitte der Welt" die Auszeichnung in der Kategorie Nachwuchsregie. Außerdem prämiert wurde "Tschick" in der Kategorie Jugendfilm. "Die Reise mit Vater" gewann den VGF-Nachwuchsproduzentenpreis. Die Verleihung fand am Freitag, 20. Januar 2017, im Münchner Prinzregententheater statt.

Gleich zwei der begehrten Pierrots gingen dabei an das Drama "Marie Curie": Zum einen für die beste Regie an Marie Noëlle, zum anderen für das beste Szenenbild an Eduard Krajewski. Die Jury lobte Marie Noëlle für ihre Regieleistung, die "unsentimental und mit einem verblüffend sicheren und lebendigen Umgang mit der Historie überzeugt - sowohl formal wie emotional". Eduard Krajewski begeisterte mit seinem Szenenbild für „Marie Curie“ ebenfalls die Jury: "Er hat mit genauem Blick und sensibler Hand ein beeindruckendes Szenenbild (…) geschaffen, bei dem die Jury von der Stimmigkeit der einzelnen Szenen und Räume fasziniert war."

Das Drama "Vor der Morgenröte – Stefan Zweig in Amerika" wurde ebenfalls in der Kategorie Regie ausgezeichnet. In diesem Jahr ging der Regie-Preis an insgesamt fünf Regisseurinnen. Der Jury gefiel Maria Schraders Inszenierung als "ungewöhnliches Biopic mit unaufdringlicher Eleganz in sechs eindringlichen Kapiteln, die sowohl als psychologische Studien wie auch durch ihre filmästhetische Kraft überzeugen."

Die Romanverfilmung "Die Mitte der Welt" von Jakob M. Erwa wurde mit dem Preis für die beste Nachwuchsregie ausgezeichnet. Die Jury hob hervor, dass Erwa die Geschichte "virtuos, intensiv und in außergewöhnlichen Bildern" erzählt, "durchwebt von poetischen Aufnahmen und mit einer großen visuellen Kraft".

Den Preis für den besten Jugendfilm erhielt "Tschick". Die Jury lobte den Film von Produzent Marco Mehlitz: "Er besticht durch seine dichte Atmosphäre, die Liebe zu den Figuren und einem wunderbaren Humor, der nie zynisch ist."

Der VGF-Nachwuchspreis ging an den Münchner Produzenten David Lindner Leporda von der Produktionsfirma "Filmallee" für "Die Reise mit Vater".

Die ausgezeichneten BR-Koproduktionen im Überblick:

Marie Curie Auszeichnung in der Kategorie Regie: Marie Noëlle

Auszeichnung in der Kategorie Szenenbild: Eduard Krajewski

Drehbuch: Marie Noëlle, Andrea Stoll

Regie: Marie Noëlle

Produktion: P'Artisan Filmproduktion (Marie Noëlle), Glory Film (Ralf Zimmermann), Pokromski Studio Warschau (Mikolaj Pokromski) in Koproduktion mit dem Bayerischen Rundfunk, Perathon Medien, Schubert International, Climax Films, Sépia Production. In Zusammenarbeit mit Schubert Music Publishing, BNP ParibasFortis, Film Finance und FIVE OFFICE Ltd. Gefördert von FFF Bayern, Minitraite FFA / CNC, DFFF, Polnisches Filminstitut PISF, MBB, Krakau Festival Office KBF, Belgian Federal Government's Tax Shelter Scheme und MEDIA Programm.

Redaktion: Cornelia Ackers (BR)

Kinostart: 01.12.2016

Vor der Morgenröte – Stefan Zweig in Amerika Auszeichnung in der Kategorie Regie: Maria Schrader

Drehbuch: Maria Schrader, Jan Schomburg

Regie: Maria Schrader

Produktion: X Filme Creative Pool (Produzenten: Stefan Arndt, Uwe Schott) in Koproduktion mit Idéale Audience, Maha Productions, Dor Film, Bayerischer Rundfunk, WDR, ARTE France Cinéma in Zusammenarbeit mit ARTE, ORF Film/Fernseh-Abkommen. Gefördert von Mitteldeutsche Medienförderung, Medienboard Berlin-Brandenburg, Minitraité, Österreichisches Filminstitut, DFFF, Centre National de la Cinématographie.

Redaktion: Bettina Ricklefs (BR), Cornelia Ackers (BR), Andrea Hanke (WDR), Hubert von Spreti, Monika Lobkowicz (BR/ARTE), Andreas Schreitmüller (ARTE)

Kinostart: 02.06.2016

Die Mitte der Welt Auszeichnung in der Kategorie Nachwuchsregie: Jakob M. Erwa

Drehbuch: Jakob M. Erwa, nach dem Roman von Andreas Steinhöfel

Regie: Jakob M. Erwa

Produktion: Neue Schönhauser Filmproduktion GmbH (Boris Schönfelder), Prisma Film- und Fernsehproduktion GmbH (Viktoria Salcher, Mathias Forberg), Jakob M. Erwa. Gefördert von Film- und Medienstiftung NRW, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, FFA – Filmförderungsanstalt, Deutscher Filmförderfonds, ÖFI – Österreichisches Filminstitut, Film Fonds Wien, Cine Art Land Steiermark, ScriptLAB Drehbuchforum Wien.

Redaktion: Andrea Hanke (WDR, Federführung), Cornelius Conrad (BR), Georg Steinert (ARTE), Heinrich Mis (ORF)

Kinostart: 10.11.2016

Tschick Auszeichnung in der Kategorie Jugendfilm: Marco Mehlitz

Drehbuch: Lars Hubrich, David Wnendt, Fatih Akin, Hark Bohm nach einer Buchvorlage von Wolfgang Herrndorf

Regie: Fatih Akin

Produktion: Lago Film (Marco Mehlitz, Susa Kusche) in Koproduktion mit Bayerischer Rundfunk, ARD Degeto, RBB, NDR und Studiocanal Film

Redaktion: Cornelius Conrad (BR), Cornelia Ackers (BR), Claudia Grässel (ARD Degeto), Cooky Ziesche (RBB), Christian Granderath (NDR)

Kinostart: 15.09.2016

Die Reise mit Vater Auszeichnung in der Kategorie VGF-Nachwuchsproduzentenpreis: David Lindner Leporda

Drehbuch: Anca M. Lăzărescu

Regie: Anca M. Lăzărescu

Produktion: David Lindner Leporda (Filmallee GmbH), Verona Maier in Koproduktion mit Strada Film (RO), Mirage Film Studio (HU), Bayerischer Rundfunk, ARTE, Film Väst (SE), Chimney (SE) und BER film&tv. Gefördert von CNC Rumänien, EURIMAGES, FFF Bayern, Ungarischer Film Fonds, BKM, Ungarischer Film Incentive, FFA, DFFF und Balkan Fund.

Redaktion: Hubert von Spreti, Natalie Lambsdorff (BR), Monika Lobkowicz (BR/ARTE)

Kinostart: 17.11.2016

