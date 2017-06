Bayerischer Rundfunk ARD-Themenwoche "Woran glaubst Du?"

Neben den aktuellen Sendungen und Magazinen im BR Fernsehen, die sich während der ARD-Themenwoche "Woran glaubst Du?" des Themas annehmen, stehen unter anderem folgende Sendungen auf dem Programm:



Sonntag, 11. Juni 2017

13.45 Uhr

Der veruntreute Himmel

Spielfilm mit Annie Rosar, Viktor de Kowa, Hans Holt, Kurt Meisel u.a.

Regie: Ernst Marischka



15.30 Uhr

Hoffnungsgeschichten

Mit dem Glauben im Gepäck

Susanne Mai (58) ist eine Frau mit „Migrationshintergrund“ – auch im konfessionellen Sinn. 20 Jahre ist sie alt, als sie ihr kleines Dorf in Siebenbürgen nahe Hermannstadt verlässt und nach Regensburg zu ihrem Mann zieht. Evangelisch geprägt, kommt sie in eine katholische Großfamilie. Sie studiert Sozialpädagogik und arbeitet heute in der Diakonie Regensburg als Wegbegleiterin und Türöffnerin für Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Der Glaube, das Evangelisch-Sein zieht sich wie ein roter Faden durch ihr Leben. Lieder und biblische Geschichten prägen sie von Kindesbeinen an; die Auseinandersetzung mit anderen Religionen gehören zu den Interessen der erwachsenen Frau.

Susanne Mai ist von Ost nach West gewandert, die Reformation wanderte von West nach Ost: Am 15. Oktober 1542 führte der Rat der Stadt Regensburg die Reformation ein. Im gleichen Jahr geschah dies auch in Kronstadt in Siebenbürgen und kurz darauf in Hermannstadt. Johannes Honterus, der sich Ende der 1530er Jahre in Regensburg aufgehalten hatte und intensive Kontakte nach Wittenberg zu Melanchthon und Luther pflegte, gilt bis heute als Kopf der Reformation in Siebenbürgen. Regensburg spielte dabei eine zentrale Rolle: die Verbreitung der Reformation im Südosten Europas, vor allem in Österreich, aber auch in Slowenien, Kroatien und Ungarn, begann hier. Zahlreiche Pfarrer aus diesen Gebieten erhielten hier ihre Ausbildung und wurden in der Neupfarrkirche ordiniert. Sie trugen zu einer vielfältigen Glaubensgeschichte bei, von der in Siebenbürgen nicht zuletzt die Kirchenburgen Zeugnis ablegen.

Der Film ist ein Porträt einer evangelischen Frau heute, erzählt vor dem Hintergrund der Reformationsgeschichte der Stadt, in der sie heute lebt, und der Gegend, aus der sie kommt. Er begleitet Susanne Mai durch Regensburg und nach Rumänien, wo sie Ruth Istvan trifft, eine Pfarrerstochter und Rückkehrerin nach Siebenbürgen, die heute die „Stiftung Kirchenburgen“ leitet.



23.45 Uhr

Sein Name war Franziskus (1/2)

Spielfilm mit Mateusz Kosciukiewicz, Vinicio Marchioni, Sera Serraiocco u.a.

Regie: Liliana Cavani



Montag, 12. Juni 201

20.15 Uhr

Bayern erleben

Kraftort Kloster

Klöster sind in den letzten Jahrzehnten zu einem Sehnsuchtsort geworden. Die Suche nach Sinnhaftigkeit, Ruhe und Gemeinschaft treibt viele Menschen - vor allem Großstädter - um. „Von der eigenen Hände Arbeit leben“ ist benediktinische Grundregel und in der hochspezialisierten Welt für viele Menschen eine Glücksformel. Die Dokumentation wirft einen Blick hinter die Türen des Benediktiner-Klosters Sankt Ottilien bei Landsberg am Lech und begibt sich mit Menschen, die als Gast ins Kloster gehen, hinein in eine Welt, die nah und fern zugleich ist.



21.00 Uhr

Lebenslinien

Mein Glaube, meine Liebe

Ein Film von Michael Schmitt

Wie jeden Morgen fährt Marika im Juli 2015 von Regensburg ins 70 km entfernte Neumarkt in der Oberpfalz, wo sie Katholische Religion und Deutsch am Gymnasium unterrichtet. Doch an diesem Schultag spricht Marika zum letzten Mal mit ihren Schülern über Glauben und Gott. Denn sie hat ihre Lehrerlaubnis für das Fach Religion, die „Missio Canonica“, verloren, weil sie eine eingetragene Lebenspartnerschaft mit ihrer langjährigen Partnerin Anke eingegangen ist. Für ihren Arbeitgeber, die Katholische Kirche, ist dies ein schwerwiegender Verstoß gegen die Moral- und Sittenlehre. Der Film erzählt von einem dramatischen Gewissenskonflikt in einem modernen Leben zwischen Berufung und privatem Glück und begleitet Marika bis zur Geburt ihres ersten, mittels Samenspende gezeugten Kindes im Oktober 2016.



22.00 Uhr

Sein letztes Rennen

Spielfilm mit Dieter Hallervorden, Heike Makatsch ua.

Regie: Kilian Riedhof



23.45 Uhr

Sein Name war Franziskus (2/2)

Spielfilm mit Mateusz Kosciukiewicz, Vinicio Marchioni, Sera Serraiocco u.a.

Regie: Liliana Cavani



Dienstag, 13. Juni 2017

22.30 Uhr

DoX – Der Dokumentarfilm im BR

Erleuchte uns – Vom Aufstieg und Fall eines Selbsthilfe-Gurus

Dokumentarfilm von Jenny Carchman (USA/Deutschland, 2016)

Jahrelang war James Arthur Ray ein Superstar der amerikanischen Coachingszene: In seinen Bestsellern, Motivationsvorträgen und teuren Seminaren suchten Menschen Hilfe zur Selbsthilfe, Trost und Erleuchtung. Doch dann kamen drei Menschen bei einem von ihm veranstalteten "Schwitzhüttenritual" ums Leben und der Guru musste zwei Jahre ins Gefängnis. Die Filmemacherin Jenny Carchman begleitet den Charismatiker nach seiner Entlassung beim Versuch, ins Leben zurückzukehren - mit seinen Methoden.



0.00 Uhr

Woran glaubst du?

Kurzfilmnacht zur ARD Themenwoche

- Liebe oder Nächstenliebe

- Der Diener

- Über uns kein Himmel

- Die Welt danach

- Die Welt in Zahlen



Mittwoch, 14. Juni 2017

19.00 Uhr

Stationen

Um Gottes Willen? Grenzen der Religionsfreiheit

STATIONEN fragt nach, wo die Grenzen der Glaubensfreiheit liegen, wie weit die Neutralitätspflicht des Staates geht, und ob wirklich alles, was mit Religionsfreiheit begründet wird, auch darunter fällt?



22.00 Uhr

DokThema

Gefährliche Allianz: grüne Esoterik und braune Philosophie?

"DokThema" taucht ein in eine Parallel-Welt, die schon lange nicht mehr nur von sympathischen "Spinnern" bevölkert ist, sondern in der sich immer mehr Menschen tummeln, die das politische System der Bundesrepublik radikal infrage stellen und es systematisch destabilisieren wollen.

Warum zum Beispiel sind Reichsbürger auffällig oft von Beruf Heilpraktiker, die nebenher auch noch esoterische Artikel verkaufen? Und warum veröffentlichen ein und dieselben „alternativen“ Medien sowohl Beiträge über „superfoods“ als auch Verschwörungstheorien mit nationalistischem und sogar rassistischem Beigeschmack? Stecken dahinter nur gemeinsame psychologische Grundmuster – oder eine Strategie der neuen radikalen Rechten, die die esoterischen Netzwerke für ihre Zwecke gezielt nutzen wollen?



23.30 Uhr

Simon sagt auf Wiedersehen zu seiner Vorhaut

Spielfilm mit Maximilian Ehrenreich, Yuri Völsch, Tristan Göbel, Florian Stetter u.a.

Regie: Viviane Andereggen



Donnerstag, 15. Juni 2017

10.00 Uhr

Katholischer Gottesdienst an Fronleichnam und anschließende Prozession

Übertragung aus Nabburg, aus der Stadtpfarrkirche St. Johannes der Täufer



12.00 Uhr

Zeit und Ewigkeit

Gedanken zum Fest Fronleichnam mit Bischof Gregor Maria Hanke OSB



17.00 Uhr

Wir in Bayern

Feiertagsausgabe der Nachmittagssendung mit Schwerpunkt zur Themenwoche



Sendungen in ARD-alpha

ARD-alpha beteiligt sich an der ARD Themenwoche mit drei Sendereihen: der neuproduzierten Reihe „Und was glaubst Du?“, dem alpha-Forum, dem alpha-Thema sowie einem eigens zur Themenwoche konzipierten Feiertagsprogramm an Fronleichnam, zwei Dokumentationen am Freitag, 16. Juni und der Themenacht „alpha-Lógos für Schlaflose“.



Einzelne Reihen mit täglicher Ausstrahlung



Montag, 12. Juni, bis Freitag, 16. Juni 2017, jeweils 21.45 Uhr

„Und was glaubst Du?“

Neue Sendereihe mit 5 Folgen à 15 Minuten zur ARD Themenwoche „Woran glaubst Du?“

Zwei Kleinstädte – zwei Pfarrer – zwei Konfessionen: Begleitet werden für diese Sendereihe eine evangelischer und ein katholischer Geistliche aus zwei benachbarten Gemeinden in ihrer religiösen Alltagswirklichkeit. Entstanden ist einerseits ein lebendiges Bild praktizierter Religiosität im Jahr 2017, andererseits ein Rückblick zu den unterschiedlichen konfessionellen Wurzeln und ihren jeweiligen Entwicklungen.



Die jeweiligen Folgen und ihre Themen

Montag, 12. Juni, 21.45 Uhr

Und was glaubst Du? (1/5)

Mit dem Segen des Himmels



Dienstag, 13. Juni, 21.45 Uhr

Und was glaubst Du? (2/5)

Maria und die Heiligen



Mittwoch, 14. Juni, 21.45 Uhr

Und was glaubst Du? (3/5)

Bibel und Tradition



Donnerstag, 15. Juni, 21.45 Uhr

Und was glaubst Du? (4/5)

Immer wieder Sonntag



Freitag, 16. Juni, 21.45 Uhr

Und was glaubst Du? (5/5)

Christ sein



Montag, 12. Juni, bis Donnerstag, 15. Juni 2017, jeweils 20.15 Uhr

alpha-Forum



Montag, 12. Juni, 20.15 Uhr

alpha-Forum: Friedrich Wilhelm Graf

Der evangelischer Theologe im Gespräch mit Martin Posselt (2014)



Dienstag, 13. Juni, 20.15 Uhr

alpha-Forum: Michael von Brück

Der Religionswissenschaftler im Gespräch mit Jochen Kölsch (2016)



Mittwoch, 14. Juni, 20.15 Uhr

alpha-Forum: Patrick Broome

Der Yogalehrer und Diplompsychologe im Gespräch mit Carolin Nyhuis (2016)



Donnerstag, 15. Juni, 20.15 Uhr

alpha-Forum: Joel Berger

Der Landesrabbiner a. D. im Gespräch mit Sybille Krafft (2013)



Montag, 12. Juni, bis Donnerstag, 15. Juni 2017, jeweils 21.00 Uhr

alpha-Thema



Montag, 12. Juni, 21.00 Uhr

Was glaubt Deutschland? (1/3)

Wie wir hoffen

Doku-Reihe, 2015

Reportage über Todes- und Jenseitsvorstellungen im Christentum, Islam, Judentum und Buddhismus.



Dienstag, 13. Juni, 21.00 Uhr

Was glaubt Deutschland? (2/3)

Wie wir lieben

Doku-Reihe, 2015

Reportage über den Einfluss religiöser Vorstellungen auf das Liebesleben von Gläubigen unterschiedlicher Religionen wie Buddhismus, Islam und Christentum.



Mittwoch, 14. Juni, 21.00 Uhr

Woran glauben?

Doku, 2014

Woran kann man heute noch glauben? Über ein Jahr haben die Blogautorinnen Eva Achinger und Christiane Miethge über diese Frage auf dem Blog www.woranglauben.de mit ihren Lesern diskutiert. Ihr Ergebnis: Die Menschen glauben auch heute noch – nur immer mehr auch ohne Gott.



Donnerstag, 15. Juni, 21.00 Uhr

Was glaubt Deutschland? (3/3)

Wie wir feiern

Doku-Reihe, 2015

Reportage über Gebete, Traditionen und Rituale in verschiedenen Religionen und wie diese das religiöse Leben im Sufismus, Christentum, Judentum und tibetischem Buddhismus strukturieren.



Feiertagsprogramm zur Themenwoche am Donnerstag, 15. Juni 2017 (Fronleichnam):



14.30 Uhr

Was glaubst Du heute?

Der Kinderglaube ist vorbei

Doku, 2012

Der Film stellt fünf über einige Jahre begleitete Jugendliche vor, die sich zu ihrem Glauben und ihrer Weltsicht äußern. Dabei wird die Veränderung der Anschauungen in diesem Zeitraum deutlich – und vor allem, was Vierzehnjährigen in der Religion fehlt.



15.00 Uhr

Allah, Gott und der Urknall

Doku, 2014

Der Film begleitet elfjährige Schülern des Goethe-Gymnasiums Gaggenau beim interreligiösen Unterricht sowie bei ihren Auseinandersetzungen mit dem Thema Glaube und Religion in der Schule und Familie.



15.50 Uhr

Freisprecher

Braucht Glaube eine Form?

In der Sendung suche Jugendliche Antworten auf Fragen, die das Leben stellt.



15.55 Uhr

Freisprecher

Was würdest Du tun, wenn Du selbst der Schöpfer wärst?



16.00 Uhr

7 Tage ... Unter Muslimen

Doku, 2013

Die Autoren wohnen sieben Tage lang bei Muslimen und wollen wissen: Ist ein Mensch, nur weil er einer bestimmten Konfession angehört, ein anderer Mensch?



16.30 Uhr

Gott und die Welt

Der Fußballgott – Glaube und Moral in der Bundesliga

Doku, 2010

Akteure des Spitzenfußballs sprechen in dieser Reportage über ihren Glauben und ihr soziales Engagement. Es ist ein etwas anderer Blick auf den grünen, „heiligen“ Rasen und hinter die Kulissen der Bundesliga.



17.00 Uhr

Und was glaubst Du?

Gottesdienst und Abensmahl

(Wh. vom 13. Juni)



17.15 Uhr

Woran glauben?

(Wh. vom 14. Juni)



18.00 Uhr

7 Tage ... in der Sekte

Doku, 2014

Was für Menschen sind das, die ein spirituelles Leben dem weltlichen vorziehen, und was treiben sie eigentlich? Sind es Spinner, Suchende oder Flüchtende – und ist das eigentlich gefährlich?



18.30 Uhr

Aus dem Paradies verstoßen

Ausgestiegen bei den Zeugen Jehovas

Doku, 2010

Film über die Brüder Stephan und Michael, die aus der Glaubensgemeinschaft der Zeugen Jehovas ausgetreten sind.



19.00 Uhr

Du sollst nicht schwul sein

Doku, 2015

Die Dokumentation zeigt, welchem psychischen Druck junge homosexuelle Menschen mitten in Europa ausgesetzt sind, weil sie gläubig sind: Ein homosexueller Muslim wird in einer Einwanderer-Gesellschaft, die nur „echte“ Männer kennt, von der eigenen Familie mit dem Tod bedroht, verfolgt, zur Heirat gezwungen oder für immer verstoßen. Ein Katholik führt in katholisch-konservativen Kreisen ein Leben zwischen Selbsthass und Verdrängung. Einem schwulen orthodoxen Juden wird in der eigenen Gemeinde nicht die Hand gegeben. Ein Mitglied in bibeltreuen fundamental-evangelikalen Kreisen fühlt sich wie ein Gefangener einer Welt, in der der Glaube herrscht, Homosexualität müsse geheilt werden, weil man sonst in der Hölle landet. Und katholische Ärzte in Bayern versprechen verzweifelten Homosexuellen, ihren Leidensdruck mindern zu können. Homosexuelle Männer berichten von den Erfahrungen in ihrer jeweiligen Religion und Versuchen der "Heilung".



20.15 Uhr

alpha-Forum: Joel Berger

Der bayerische Landesrabbiner a. D. im Gespräch mit Sybille Krafft (2013)



21.45 Uhr

Und was glaubst Du?

Die Rolle der Bibel



„alpha-Lógos für Schlaflose“ – Themennacht am Donnerstag, 15. Juni, ab 0.00 Uhr:

In der Sendereihe werden Themen der Katholischen Akademie in Bayern näher beleuchtet.



Donnerstag, 15. Juni 2017

0.00 Uhr

alpha-Lógos: Leben für Amazonien



0.45 Uhr

alpha-Lógos: Teresa – Freundschaft mit Gott



1.30 Uhr

alpha-Lógos: Passt Engagement zu Buddhismus?



2.10 Uhr

alpha-Lógos: Gautama Buddha und Jesus Christus



2.55 Uhr

alpha-Lógos: Glaube und Zweifel im Dialog



3.40 Uhr

alpha-Lógos: Auferstehung – das unsagbare Ereignis



4.25 Uhr

alpha-Lógos: Körper und Leib



„Freitagsfilm“ auf ARD-alpha zur Themenwoche:



Freitag, 16. Juni 2017

20.15 Uhr

Gastarbeiter Gottes

Dokumentarfilm, Deutschland 2013

Regie: Alexander Riedel

In Kerala, dem Kernland des indischen Katholizismus, werden Mönche zu Priestern ausgebildet und darauf vorbereitet, in die Welt zu ziehen. Viele von ihnen kommen nach Bayern, wo seit Jahren Priestermangel herrscht. Während die jungen Theologen in Indien vor allem Bedürftigen geholfen haben, treffen die "Gastarbeiter Gottes" in Bayern nicht nur auf eine Gesellschaft, die im Überfluss lebt, sondern auch auf eine Kirche, die sich in einer tiefen Krise befindet.



22.00 Uhr

Leiharbeiter im Priestergewand

Dokumentation, Deutschland 2016

Autor: Károly Koller

Jahrhunderte-lang zogen bayerische Missionare in die Welt hinaus, um Menschen in fernen Ländern zum christlichen Glauben zu bekehren. Ihre Saat scheint aufgegangen, denn seit etlichen Jahren kommen Priester aus allen Erdteilen nach Bayern, um Aufgaben als Seelsorger zu übernehmen. Der Autor Károly Koller hat drei Priester aus drei Kontinenten begleitet, die in drei verschiedenen Pfarrgemeinden ihre Erfahrungen sammeln und dabei auf ganz unterschiedliche Erwartungen stießen. So wollen die Bad Kötztinger von ihrem brasilianischen Kaplan, dass er reiten lernt, damit er alle Jahre den traditionellen "Pfingstritt" anführen kann, die Mittenwalder schicken den von Höhenangst geplagten Pfarrvikar aus Nigeria zur Bergmesse auf den Karwendel. Trotz großer Unterschiede gibt es auch überraschende Gemeinsamkeiten: so verbindet Mittenwalder und Nigerianer die Liebe zu Tracht und Tradition, in Bad Kötzting teilt man die Fußball-Leidenschaft der Brasilianer, während sich die Rosenheimer von ihrem indischen Priester in seine Koch- und Gewürzkunst einführen lassen.



Samstag, 17. Juni 2017

19.15 Uhr

Bauerfeind recherchiert: Woran glaubst du?

Doku, 2017

Katrin Bauerfeind geht der Frage nach, was Glaube im heutigen Deutschland eigentlich bedeutet. Christen, Moslems, Juden, Buddhisten, Atheisten: Bei ihrer Reise durch Deutschland trifft Katrin Bauerfeind Menschen, die sich in ihrem Alltag auf ganz unterschiedliche Weise mit dem Thema auseinandersetzen. Dabei entsteht ein Film, der ganz subjektiv, persönlich und mit Ironie und Humor Geschichten über Menschen und ihren Glauben erzählt.