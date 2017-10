ARD-Radio-Recherche Sport Stadtteil-Bann für Fußballfans: 10.000 Fälle seit 2013

In über 10.000 Fällen seit 2013 wurden Fußball-Fans in ganz Deutschland zeitweise aus ganzen Stadtgebieten verbannt, weil von ihnen laut Polizei am Spieltag eine konkrete Gefahr ausgegangen war. Das zeigt eine Untersuchung der ARD-Radio-Recherche Sport, die erstmals Zahlen über so genannte Bereichsbetretungsverbote öffentlich macht. Die Recherche weist außerdem bundesweit große Unterschiede nach, und dass es an einheitlichen Standards und transparenten Kriterien fehlt. Die ARD berichtet über das Thema am Mittwoch, 4. Oktober 2017, bundesweit im Hörfunk sowie im Fernsehen.

Reporter der ARD-Radio-Recherche Sport haben bei den jeweils zuständigen Behörden die Daten zu 52 Städten abgefragt, in denen während der vergangenen vier Jahre Fußballspiele der höchsten Spielklassen ausgetragen wurden. Auffällig ist neben der hohen Gesamtzahl ein starker Anstieg der Betretungsverbote über die Jahre hinweg:

532 in der Saison 2013/14

777 in der Saison 2014/15

1145 in der Saison 2015/16

3394 in der Saison 2016/17

Insgesamt waren mindestens 1.500 unterschiedliche Personen betroffen, sehr wahrscheinlich lag die tatsächliche Zahl darüber. Als ein Fall gilt ein konkretes Verbot für eine Person an einem Spieltag. Wird ein- und dieselbe Person an mehreren Spieltagen mit einem Verbot belegt, taucht sie entsprechend mehrfach in der Statistik auf. In den Zahlen nicht enthalten sind die Fußball-Standorte in Nordrhein-Westfalen, für die die Behörden auch auf mehrmalige Nachfrage nur lückenhafte Angaben machten.

Betroffene werden zeitweise in ihren Grundrechten eingeschränkt

Im Unterschied zu Stadionverboten, die durch Vereine und Verbände ausgesprochen werden, sprechen Bereichsbetretungsverbote je nach Zuständigkeit in den Ländern Polizei oder Kommunen aus. Betroffene werden dabei zeitweise in ihrem Grundrecht auf Handlungsfreiheit eingeschränkt. Ihnen wird für einen bestimmten Zeitraum, in der Regel mehrere Stunden am Tag eines Spieles, verboten, einen konkreten Bereich der betreffenden Stadt zu betreten. Bei Verstößen droht ein Zwangsgeld oder Polizeigewahrsam.

Hannover, Dresden, München: Bundesweit teils eklatante Unterschiede

Nach ARD-Recherchen gibt es keine bundesweit einheitlichen Standards. Es ist auch kein System zu erkennen, gegen welche Fans aus welchem genauen Grund für welche Spiele ein Betretungsverbot ausgesprochen wurde. Die Unterschiede zwischen den Standorten sind zum Teil eklatant.

In Hannover zum Beispiel wurde 2016/17 unter anderem ein Dauerverbot gegen 47 Fans für sämtliche Heimspiele der 1. und der 2. Mannschaft von Hannover 96 ausgesprochen. Dagegen wurden etwa in Dresden im gesamten Vierjahreszeitraum nur 11 Betretungsverbote verhängt – allesamt gegen Auswärts-Fans. Bei den Heimspielen von Bayern München stehen in den vier Jahren 79 Betretungsverbote zu Buche, die sich auf Fans der Bayern und der Auswärtsmannschaften verteilen. Weiteres Resultat: Zum Teil durften sich Fans, die für die eine Stadt ein Verbot hatten, bei Spielen ihrer Mannschaft in anderen Städten vollkommen frei bewegen.

Bayerns Innenminister Herrmann: Mehr Informationsaustausch nötig

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann sagt auf Anfrage: „Hier scheint mir in der Tat zwischen den Kreisverwaltungsbehörden, zwischen den Städten noch mehr Informationsaustausch notwendig zu sein.“ Nach Ansicht Herrmanns hat sich die Maßnahme der Betretungsverbote im Einzelfall bewährt und muss konsequent angewandt werden.

Das Innenministerium Niedersachsens dagegen erklärt: „Aufenthalts- und Betretungsverbote sind eine Maßnahme der jeweils örtlich zuständigen Polizeidienststellen nach dem Gefahrenabwehrgesetz des Landes. Im Rahmen des Informationsaustausches vor den jeweiligen Begegnungen werden sehr wohl entsprechende Erkenntnisse ausgetauscht, das weitere Verfahren liegt jedoch bei der örtlich zuständigen Spielortbehörde.“

Grße Kritik aus dem Fan-Lager, erste Verbote vor Gericht gekippt

Große Kritik kommt aus dem Fan-Lager. Die Art und Weise, wie die Verbote bisher ausgesprochen wurden, erscheint vielen Anhängern zum Teil als hart, willkürlich und nicht nachvollziehbar. Einer der renommiertesten Fanforscher in Deutschland, Jonas Gabler, ist von der Menge der Betretungsverbote überrascht und äußert Bedenken: „Ich bin schockiert, dass das so eine Dimension hat. Das zeigt aus meiner Sicht, dass die Betretungsverbote die Stadionverbote abgelöst haben aus Sicht der Polizei.“

Einige Betretungsverbote wurden vor Gericht schon gekippt beziehungsweise im Nachhinein für rechtswidrig erklärt – darunter etwa ein allgemeines Betretungsverbot gegen Fans von Eintracht Frankfurt bei einem Spiel in Darmstadt 2016. Erst kürzlich wurde ein Verbot gegen einen Augsburger Fan wieder aufgehoben.

