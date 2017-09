"Ich töte niemand"(AT)

Unter der Regie von Max Färberböck (Tatort: "Der Himmel ist ein Platz auf Erden", "Bella Block", "Sau Nummer vier") haben heute in Nürnberg und Umgebung die Dreharbeiten zum vierten Tatort aus Franken begonnen. Verantwortlich zeichnet diesmal wieder das Team des erfolgreichen ersten Franken-Tatort: "Der Himmel ist ein Platz auf Erden". Vor der Kamera von Felix Cramer stehen u.a. Dagmar Manzel, Fabian Hinrichs, Eli Wasserscheid, Andreas Leopold Schadt, Stefan Merki, Matthias Egersdörfer, Ursula Strauss und André Hennicke.

Das Drehbuch verfasste Max Färberböck mit Catharina Schuchmann. Produziert wird der Film von Kirsten Hager (Hager Moss Film). Die Redaktion liegt bei Stephanie Heckner.

Ausgestrahlt wird "Ich töte niemand" voraussichtlich im Frühsommer 2018 im Ersten.

Der Mord an einem Nürnberger Geschwisterpaar verbunden mit dem rätselhaften Todesfall eines Polizeikollegen lässt Voss (Fabian Hinrichs) und Ringelhahn (Dagmar Manzel) in einen Abgrund blicken, der sie sprachlos macht. Vor allem Paula Ringelhahn gerät an ihre Grenzen. Diesmal wäre sie dem Fall ohne ihren Kollegen Felix Voss nicht gewachsen.

Unterstützt werden die Hauptkommissare erneut von Eli Wasserscheid als Wanda Goldwasser und Andreas Leopold Schadt als Sebastian Fleischer. Ebenso wieder dabei ist Matthias Egersdörfer als Leiter der Spurensicherung, Michael Schatz, sowie Stefan Merki als Dr. Kaiser, Chef der Mordkommission Franken.

"Der vierte Franken-Tatort erzählt eine sehr persönliche Geschichte, die zutiefst erschreckt und zugleich nachdenklich macht. Max Färberböck kehrt mit ‚Ich töte niemand‘ zu den Figuren zurück, die er für den Franken-Tatort als Autor und Regisseur erschaffen hat und die inzwischen zu einem so festen Team zusammengewachsen sind, dass das einmal gefeiert werden muss – im Film mit der Einweihung von Felix‘ neuer Wohnung in Nürnberg." Stephanie Heckner, BR-Tatort-Redaktionsleitung

Inhalt

Während die Mitglieder der Mordkommission Franken unter einigem Alkoholeinfluss ausgelassen die Einweihung von Felix Voss' neuer Wohnung feiern, wird andernorts in Nürnberg ein Geschwisterpaar tot aufgefunden – Bruder und Schwester, beide Ende 50, vor vielen Jahren aus Libyen nach Deutschland gekommen und voll integriert. Sie wurden brutal erschlagen. Ihr Ziehsohn, ein allseits umschwärmter und hochbegabter Student, ist seit der grausigen Tat verschwunden. Offenbar hatte er sich zur Tatzeit im Haus der Opfer aufgehalten. War er Zeuge? Täter? Warum ist er abgetaucht? Die Polizei sucht intensiv nach Spuren am Tatort und im Leben der beiden Opfer und ihres Ziehsohns, begleitet von großer Anteilnahme und Empörung der Öffentlichkeit. Zwei Tage später stirbt ein Kollege der Nürnberger Polizei völlig überraschend während einer Autofahrt an einer fatalen Wechselwirkung von Medikamenten. Er lässt Frau und zwei Kinder zurück. Für Paula Ringelhahn ist diese Nachricht eine Katastrophe. Der tote Frank Leitner war ein sehr enger Freund. Kurz vor dem Doppelmord hatte er versucht, sie zu erreichen. Aber Paula hatte nicht zurückgerufen. Ein am Tatort gefundenes Indiz führt den Mord an den beiden Geschwistern und den toten Kollegen zusammen. Was hat Frank Leitner mit der grauenvollen Tat zu tun? Wieso fuhr er kurz darauf in den Tod? Ein Fall, der Paula Ringelhahn an ihre Grenzen führt, und dem sie ohne ihren Kollegen Voss nicht gewachsen wäre.

Informationen zum Film Regie: Max Färberböck

Drehbuch: Max Färberböck, Catharina Schuchmann

Produktion: Hager Moss Film (Produzentin: Kirsten Hager) im Auftrag des Bayerischen Rundfunks

Redaktion: Stephanie Heckner

Darsteller: Fabian Hinrichs, Dagmar Manzel, Eli Wasserscheid, Andreas Leopold Schadt, Stefan Merki, Matthias Egersdörfer, Ursula Strauss, André Hennicke, Josef Mohamed Hansjürgen Hürrig, Marko Dyrlich, Nasser Memarzia, Genija Rykova, Alexa Maria Surholt, Bernd Regenauer u.a.

Drehzeit: 05. September bis 06. Oktober 2017

Drehorte: Nürnberg, Erlangen und Umgebung.