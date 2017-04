"In einem Land, in dem in Teilen der Bevölkerung die Angst vor Flüchtlingen und das Bedürfnis nach Abgrenzung wächst, versucht der dritte Franken-Tatort, dem Zuschauer ein sehr persönlich erzähltes Flüchtlingsschicksal emotional nahezubringen. Der Brandanschlag ist das äußere Ereignis, das die polizeilichen Ermittlungen anstößt. Im Kern geht es darum, die Geschichte von Menschen zu zeigen, die in Deutschland Zuflucht suchen, weil ihr Leben zu Hause in Gefahr ist."