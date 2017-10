Wirtschafts-Nobelpreis 2017 Nobelpreis für Wirtschaft geht an Richard H. Thaler

Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften geht erneut in die USA. Richard H. Thaler lehrt an der renommierten Universität von Chicago. Mit ihm ist zum zweiten Mal, nach Daniel Kahnemann im Jahr 2002, ein Verhaltensökonom geehrt worden.

Er hat die Ökonomie menschlicher gemacht. Das ist ein Grund, warum ihn das Komitee ausgewählt hat. Richard Thaler ist einer der Begründer der sogenannten Verhaltensökonomie – die eben nicht nach starren Modellen und Regeln berechnen, wie sich Menschen verhalten, sondern sich das in Versuchen und psychologischen Spielen genau ansehen.

Kurzfristiges Handeln versus langfristiges Planen

Thaler hat mit seinen Modellen und Theorien das wirkliche menschliche Verhalten in die Ökonomie gebracht. Zum Beispiel warum sich Menschen nicht an ihre Neujahrsvorsätze halten, hat er darauf übertragen, warum viele nicht fürs Alter vorsorgen, obwohl sie es besser wissen. Dass eben das langfristige Planen etwas Anderes ist als das kurzfristige Handeln.

Er hat aber auch damit aufgeräumt, dass jeder Menschen rational und nach seinen eigenen Interessen agiert. In vielen Versuchen wurde bewiesen, dass Menschen durchaus auch an das Wohl anderer in ihre Entscheidungen miteinbeziehen und vor allem sich fair behandelt fühlen wollen. Seine Arbeit hat geholfen bessere Entscheidungen zu treffen, so heißt es in der Begründung – und das ist ganz im Sinne des Nobelpreises.

Der umstrittenste Nobelpreis

Der Preis für Wirtschaftswissenschaften nimmt unter den Nobelpreisen eine Sonderstellung ein: Er wurde erst 1969 zum ersten Mal verliehen. 2009 erhielt erstmals eine Frau diesen Preis. Und bei den männlichen Preisträgern überwiegen deutlich Ökonomen, die an US-Universitäten oder in den Vereinigten Staaten gearbeitet haben. Insgesamt gilt der Ehrenpreis als umstritten. Denn er geht nicht auf Alfred Nobels Testament zurück, sondern wurde erst nachträglich von der Schwedischen Reichsbank gestiftet - "in Gedenken an Alfred Nobel". Der Anlass war der 300. Geburtstag der Bank.

Dem Chemiker und Industriellen Alfred Nobel selbst sollen die Wirtschaftswissenschaften jedoch nie ganz geheuer und deshalb niemals preiswürdig gewesen sein. Jedoch werden die Preisträger wie bei den Nobelpreisen für Physik und Chemie von der Königlich Schwedischen Akademie der Wissenschaften nominiert und auch im Rahmen der gesamten Preisverleihung überreicht. Doch ihre Namen tauchen im Verzeichnis der Nobelpreisträger nur in einem Anhang auf und werden statt auf die Flächen der Nobel-Medaille auf deren Rand eingraviert.