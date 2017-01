Neujahrsgottesdienst aus Rom Papst Franziskus ruft zum Frieden

Traditionell feiert die Katholische Kirche an Neujahr das Hochfest der Gottesmutter Maria und ruft zum Frieden in der Welt. "Gewaltfreiheit - Stil einer Politik für den Frieden"- so lautet das Thema für den Welttag für den Frieden 2017.

Seit vier Jahren steht der argentinische Jesuit Jorge Mario Bergoglio als Papst Franziskus an der Spitze der katholischen Kirche. Unmissverständlich stellt er sich seither auf die Seite der Armen und fordert eine "Theologie auf den Knien", "eine Revolution der Zärtlichkeit". Mit vielen Beispielen lebt Papst Franziskus selbst vor, wie er sich "Kirche" heute vorstellt. Nah bei den Menschen, authentisch, barmherzig, mutig. In seiner unkonventionellen Art begeistert er viele und so sind zum Jahreswechsel wieder Pilger aus allen Kontinenten nach Rom gereist.

Mit dabei: Sternsinger aus dem Bistum Trier

Auch sieben Sternsinger aus der Pfarreiengemeinschaft Ochtendung-Kobern (Bistum Trier) feiern diesen Gottesdienst am Neujahrsmorgen in Rom mit. Sie vertreten die rund 330.000 Sternsinger in Deutschland. Drei von ihnen dürfen bei der Gabenbereitung Brot und Wein zum Altar bringen und eine große Spendendose, gefüllt mit persönlichen Anliegen, Wünschen und Grüßen an den Papst.

Welttag für den Frieden

Die immer zahlreicheren Konfliktherde weltweit haben schwerwiegende soziale Folgen; daher ist jede noch so schwierig scheinende Möglichkeit auszuschöpfen, um Auseinandersetzungen gewaltfrei zu beenden, so der Vatikan.

Der Weltfriedenstag wird am 1. Januar zum 50. Mal begangen. Er wurde von Papst Paul VI. ins Leben gerufen.

Seither wenden sich die Päpste zu Jahresbeginn mit einer Friedensbotschaft an die Repräsentanten der Staaten und an "die Menschen guten Willens" in aller Welt.

Im Anschluss an den Gottesdienst betet Papst Franziskus das Angelusgebet und spendet den Segen für ein gutes und glückliches neues Jahr.

Es kommentieren Monsignore Erwin Albrecht und Andrea Kammhuber.